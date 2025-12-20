この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルがYouTubeチャンネルで「【大解剖シリーズ】第一生命NEOBANK　銀行ぐるぐるポイ活　年間12,480pt＋新規開設5,000円」と題した動画を公開。銀行の各種サービスを利用するだけで年間1万ポイント以上を獲得できる「ポイ活」の方法と、現在開催中の新規口座開設キャンペーンについて詳しく解説した。

第一生命NEOBANKでは、9種類のポイント制度が用意されており、これらを活用することで年間最大12,480ポイントの獲得が可能であるとポイ活投資チャンネルは説明する。特にポイ活に適しているのは「口座振替」「給与・年金受取」「他行からの振込」「即時決済サービス」の4つだという。

「口座振替」では、1件成立ごとに30ポイントが付与され、月最大10件で300ポイントを獲得できる。このポイント単価は他の銀行と比較しても高水準であると指摘。具体的な方法として、普段利用しないクレジットカードを10枚用意し、それぞれの引き落とし口座を第一生命NEOBANKに設定。その上で、各カードからモバイルSuicaへ毎月1円ずつチャージすることで、手間をかけずに毎月300ポイントを得られると解説した。

次に「給与・年金受取」では、いずれかを利用するだけで毎月200ポイントが付与される。これも他行と比較して最高水準のポイント数であり、一度設定すれば継続的にポイントを獲得できる効率的な方法だと述べた。

「他行からの振込」では、1回1万円以上の被振込ごとに20ポイントが付与され、月最大25回で500ポイントを獲得できる。自動振込と手動振込を組み合わせることで、効率的にポイントを稼ぐ具体的な銀行間の資金移動ルートも紹介された。

さらに、現在開催中の新規入会キャンペーンも大きな魅力だという。条件を満たすことで「新規口座開設キャンペーン」で3,000円、「紹介制度」で1,500円、「Vポイントプログラム」で500ポイントと、合計5,000円相当の現金やポイントを獲得できるチャンスである。

日々の銀行取引を少し工夫するだけで、年間を通して多くのポイントを貯めることができる。お得な新規開設キャンペーンも実施されている今、この機会に銀行ポイ活を始めてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

01:18

第一生命NEOBANKのポイント制度
02:30

?口座振替でポイントを稼ぐ方法
04:26

?給与・年金受取でポイントを稼ぐ方法
05:42

?他行からの振込でポイントを稼ぐ方法
14:08

新規入会キャンペーンで5,000円ゲット

関連記事

[キャンペーンまとめ:2025年12月] 　1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体　ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券

[キャンペーンまとめ:2025年12月] 　1万ポイントを大きく超える大型キャンペーン、少額キャンペーン、地方自治体　ポイント還元（PayPay、d払い,auPay、楽天ペイ）/プレミアム商品券

 楽天銀行　過去最強の特典祭　最大25,000円　既存ユーザでも15,000円　攻略手順のご紹介

楽天銀行　過去最強の特典祭　最大25,000円　既存ユーザでも15,000円　攻略手順のご紹介

 ＜大悲報＞新・楽天ギフトカード　手数料３％　事実上オワコンへ　／　代替ルートのご紹介

＜大悲報＞新・楽天ギフトカード　手数料３％　事実上オワコンへ　／　代替ルートのご紹介
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ポイ活投資チャンネル_icon

ポイ活投資チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 1.78万人 623 本の動画
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。
youtube.com/channel/UCLWx3yr9RuUXNB2MXzFSuYQ YouTube