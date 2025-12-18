「廃番になると困る」メイクのプロが「使い続けている」名品コスメ





メイクのプロが長年使い続けている「とくにいい」コスメ



毎日のように新作が発売されるコスメ。移り変わりが早いだけに、気がついたらお気に入りのものが廃番になっていたということも。「これだけは手放せない」「ないと困る」と感じる優秀コスメを、美容通たちにリサーチ！







アイシャドウなら？



自分史上最高のベージュ系パレット

ルナソル アイカラーレーション 18 6,820円／カネボウ化粧品 「主役級の存在感があるセピアベージュ。一見シンプルで落ち着いた印象のパレットだけれど、ベージュにありがちなもの足りなさとは無縁の名品。計算された絶妙な透け感が、まぶたに光と影を演出してくれるから、重ねづけによる“立体感メイク”の完成度の高さが段違い」（岡田知子さん・ヘアメイク）







リップは？



ピンクならコレがいちばん

©︎CHANEL ルージュ ココ フラッシュ 90 6,270円／シャネル 「可愛すぎない大人なピンクで、この色が嫌いな人はいないのでは…？と思うほど万人ウケカラー。顔色もパッと明るく見えて、肌までもキレイにみせてくれる。つやつやぷるぷるの唇になれるのも嬉しい」(ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー)







隠すのが上手いコンシーラーは？



「数多くのプロたちが認める」安定感

パーフェクト コンシーラー コンパクト 4,950円／アディクション ビューティ 「ヘアメイクなら一度は試したことがあるのでは？ というくらいド定番ですが、やっぱり桁違いのよさ。3色のバランス、かたすぎず、やわらかすぎず、ほどよいカバー力。新作も試しますが、やっぱりコレはすべてがちょうどいい」（長澤葵さん・ヘアメイク）







（33人の美容のプロに聞いた）

≫【全67アイテムの一覧へ】 コスメを「1つだけ」選ぶなら？ 「今までに何度買ったか分からない」廃番になると困る名品