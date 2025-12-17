この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「【波紋】中国発 SHEIN フランスで 問題に なぜ 反発が 広がるのか」と題した動画を公開。中国発の通販サイト「SHEIN（シーイン）」がフランスで大きな社会問題となり、政府がサイト停止を検討するまでに至った背景と、その根底にある問題を解説した。

動画でフロリアン氏は、現在フランスSHEINが大きなスキャンダルになっていると切り出し、「国も絡んで、サイトがフランスで営業できないように動き出している」と、事態の深刻さを伝えた。問題の発端は、SHEINフランス国内で販売が禁止されている商品を扱っていたことにあるという。フロリアン氏は、フランス政府が問題視した具体例として「犯罪備品」や武器と見なされるものを挙げ、特に「子供の外見をしたセクシュアルドール」が販売されていたことが大きな波紋を呼んだと指摘した。

フロリアン氏は、こうした法律違反に加え、SHEINのビジネスモデルそのものがフランス社会で強い反発を招いていると分析する。圧倒的な低価格で商品を大量に販売する「ファストファッション」の代表格であるSHEINに対し、現地の事業者からは「ずるい」との声が上がっているという。実際にパリで店舗がオープンした際には、フランスの既存のビジネスや文化を破壊するものだとして、大規模なデモが起きたことも紹介された。

この問題はフランスに限った話ではないとフロリアン氏は警鐘を鳴らす。安さの裏には、劣悪な労働条件や、環境への負荷、製品の安全性といった世界共通の課題が隠れていると指摘。「ファストファッションのトレンドは危ない」と述べ、安易な大量生産・大量消費がもたらす様々なリスクについて、消費者が考える必要性を訴えかけた。

