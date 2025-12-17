スキンケア商品が驚きの92％オフ！｢ドン･キホーテ｣の“新業態”店舗に長蛇の列　4割がコスメ等の関連商品　埼玉・熊谷市

1万1千円のスキンケア用品が驚きの92％オフ?！大幅値下げされた値札がズラリと並ぶ、｢ドン･キホーテ｣の新業態の店舗には長蛇の列ができていた。

安さの秘密はドンキの“仕入れ力”

買い物客：

すごく安くて、びっくりだよね？

買い物客（子ども）：

メイク道具もかわいいのがあって、うれしかったです。

16日、埼玉・熊谷市にオープンしたのは｢ドン･キホーテ｣の新業態、｢Re:Pr!ce（リプライス）｣の1号店。

ドンキと言えば大型店舗のイメージが強いが、この店舗はコンビニほどの広さ。

置かれている商品を見てみると…。

石渡花菜キャスター：

こちらのポップ見てみますと、季節の小物が86％オフ。

そしてメイクコーナーの方にいきますと、92％オフと書かれています。

店に所狭しと置かれているのは、美容液やスキンローションなどの化粧品。この店の4割近くが、コスメやスキンケア関連商品となっている。メインターゲットは30代から50代の女性で、この店は、美容と健康に特化している。

30代の女性が買い物かごに入れていたのは韓国コスメ。53％引きで購入した。

買い物客（30代女性）：

初めてきょう買いました、化粧水は。（店が）近所ですぐ来られるので、とりあえず1個づつしか買ってないが、また買いだめしたい。

女性に人気の韓国コスメ。こちらの3人組も、33％引きでパックを買っていた。

買い物客（3人組女性）：

こっち…こっち…パック。

韓国コスメがこの値段はお得。

思ったより商品があって、見てるだけで楽しい。

買い物客（40代女性）：

思ってた以上に安くて、気になったらすぐ買っちゃおうかなって感じ。

子ども2人がいて、なかなか買い物に行く時間が自分のためにないので、そういう点で今回ここにオープンして、すごくうれしいです。

コスメ好きの女性も驚きの安さ。その秘密はドンキの“仕入れ力”にあった。

ディスカウントの業態で培った、メーカーやブランドの余剰在庫やシーズンが変わるタイミングなどでまとめて仕入れることで特価商品を実現。

リプライスでは、日用雑貨や食品や家電など2000〜3000点の商品を展開している。

なかには、お菓子類が59円で売られ、買い物客からは驚きの声が上がっていた。

買い物客（高校生グループ）：

安くて助かります。こんなに買ったら（他の店なら）破産。

高1のころから（この店が）欲しかった。今、高3だから。本当に遅かった。

1号店が成功すれば、今後 全国に展開する可能性があるという。

（「イット！」 12月16日放送より）