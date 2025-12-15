この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」を運営するさざえ氏が「【相談】営業「会社行けません…」あなたは何と声をかけますか？」と題した動画を公開。仕事のことを考えると吐き気がして会社に行けないという相談者に対し、厳しいながらも的確なアドバイスを送った。

動画で取り上げられたのは、ある営業職の視聴者からの「仕事の事を考えると吐き気が止まりません。どうすれば仕事に行けますか」という切実な悩み。これに対し、さざえ氏は「違う仕事しましょう」と即答。しかし、相談者が「転職半年で今すぐ変えるのは難しい」と返信すると、さざえ氏は問題の根本を探り始める。

相談者の状況は、指導者もあまり指導する気がなく放置された状態で、飛び込み営業やテレアポをこなし、自力で顧客を獲得しなければならないというもの。「ノルマ未達だとクビになる」というプレッシャーが、吐き気の原因であることが明らかになる。この状況を踏まえ、さざえ氏は「仕事が辞められない」という前提に立ち、「どうすれば仕事に行けるか」という問いへの答えは一つしかないと断言。「逃げられないのであれば立ち向かうしかない」と語り、解決策として「売れる営業になる」ことを提言した。

さざえ氏は、具体的な行動として、営業に関する書籍やYouTubeで勉強し、それを実践してスキルを磨くことを提案。現状を「完全弱腰負け思考モード」と分析し、そこから脱却して「立ち向かう方向」に思考を切り替える必要性を説いた。最終的に相談者は「明日から切り替えてやっていこうと思います」と前向きな姿勢を見せたが、さざえ氏は「俺だったら絶対やんないけどね」と本音を漏らし、その道のりの厳しさも示唆しつつ、エールを送って締めくくった。

