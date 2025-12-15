『フィニアスとファーブ』、『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』新エピソードが日本初放送

2025年12月25日（木）から2026年1月4日（日）の11日間、特別編成「ディズニー・チャンネルの冬休み」がディズニー・チャンネルにて放送！ 人気アニメシリーズから『フィニアスとファーブ』、『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』の新シーズンおさらい放送の後に新エピソードを日本初放送！ 人気の大作映画も毎日放送する。

さらに『ビッグシティ・グリーン』の100話突破を記念した特別編成では第1話から連続で放送し、ラストには記念すべき第100話を日本初放送！ 冬休みはディズニー・チャンネルで人気シリーズと映画をたっぷり楽しもう！

特別編成「ディズニー・チャンネルの冬休み」概要

冬休みはアニメと映画とドラマでいっぱいの特別スケジュールで放送！

『ビッグシティ・グリーン』の100話突破記念特集で、第1話から10日連続で10話ずつ放送し最後に記念すべき第100話を日本初放送！ 『フィニアスとファーブ』、『ミラキュラス レディバグ＆シャノワール』は、新シーズンのおさらい放送に加えて、それぞれ最後に新エピソードを日本初放送！

さらに、『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない!』はシーズン1を全話放送する。さらに、人気映画も毎日放送。『ミラベルと魔法だらけの家』や『ホーンテッドマンション』などディズニー映画をはじめ、『モンスターズ・インク』や『ファインディング・ニモ』などディズニー＆ピクサーの人気シリーズ、さらに『アベンジャーズ』関連作などが続々と登場する。

『フィニアスとファーブ』

第146話「眠らないパーティ／ババ・ドゥーフェンシュマーツのバラード」

「眠らないパーティ」フィニアスたちはパジャマ・パーティーをしたことのないバルジートのために、お泊まり会をする。ドゥーフェンシュマーツのビルには、ドラマのネタばらしをする隣人が現れる。

「ババ・ドゥーフェンシュマーツのバラード」西部劇の良さが分からないというバルジートに、みんながその面白さを伝える。一方、モノグラム少佐とカールは休みの日に沼へ行き、ハマってしまう。

大人気シリーズ『ビッグシティ・グリーン』がついに放送100話を突破！ これを記念して、全100話を12月26日（金）から10日間にわたって一挙放送するスペシャルな編成をお届け。毎日 10話ずつ、グリーン一家のにぎやかでハチャメチャな日常をたっぷり楽しんで、最終日の1月4日午後2時には、記念すべき第100話「100回目の冒険」を日本初放送！ 笑いあり、感動ありのビッグシティ・グリーンの世界を冬休みに満喫しよう。

『ビッグシティ・グリーン』

第100話「100回目の冒険」

ビッグシティに移り住んでから様々な冒険をしてきたグリーン一家。次が記念すべき百回目ということで、それぞれが今までで最高の冒険をしようと張り切る。クリケットはレミーと共にニワトリの宇宙への打ち上げに再挑戦、ティリーはじーちゃんに会いたいというバーチャンの夢をかなえようとし、ビルは誤って配達された荷物を本来の受取人に届けに行く。ところが、どの冒険にも思いがけない困難が待ち受けており一筋縄ではいかない。

特別編成「ディズニー・チャンネルの冬休み」放送情報

12月26日（金）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第1〜10話

12月27日（土）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第11〜20話

12月28日（日）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第21〜30話

12月29日（月）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第31〜40話

12月30日（火）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第41〜50話

12月31日（水）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第51〜60話

1月1日（木・祝）10：00〜14：30『ビッグシティ・グリーン』第61〜70話

1月2日（金）10:00〜14:30『ビッグシティ・グリーン』第71〜80話

1月3日（土）10:00〜14:30『ビッグシティ・グリーン』第81〜90話

1月4日（日）10:00〜14:00『ビッグシティ・グリーン』第91〜99話

1月4日（日）14:00〜14:30『ビッグシティ・グリーン』第100話「100回目の冒険」【日本初放送】

