¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ó¥ë¤«¤é³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅ¾Íî¤«¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÏÉé½ý¡Ä¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¡×¤ÎË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Ç¡¢Å¾Íî»à»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò¤Î¥Ó¥ë¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¼Ò³°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢»º·Ð¿·Ê¹¡Ê12·î11ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ï¡ÖËÜ¼Ò¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Èô¤Ó¹ß¤ê¹Ô°Ù¤ËÈ¼¤¦Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ß·°æ¹¯À¸ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü½Å²á¼ºÃ×»à½ýºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¹âÁØ¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿·ë²Ì¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÉé½ý¤µ¤»¤ê¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½Å²á¼ºÃ×»à½ýºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê·ºË¡211¾ò¡Ë¡£
ÈË²Ú³¹¤Ë·ú¤Ä¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¾²¼¤ÎÏ©¾å¤òÂ¿¿ô¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤¬¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à´í¸±À¤âÍ½¸«¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½Å²á¼º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿ËÜ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·º»öÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤¦¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂáÊá¤äµ¯ÁÊ¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡339¾ò¡Ë¡¢»ö¼Â¾åÎ©·ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÌ±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÁêÂ³¤µ¤ì¤ë
Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿¿Í¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢²á¼º¤Ë¤è¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ»³²Çå½þºÄÌ³¤Ï¶âÁ¬ºÄÌ³¤È¤·¤ÆÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Â»³²Çå½þºÄÌ³¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤¿°ìÀÚ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤º¡¢Â»³²Çå½þºÄÌ³¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÌ±Ë¡939¾ò¡Ë¡£
²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÇÁêÂ³Êü´þ¤ò¿½¤·½Ò¤Ù¤Æ¼õÍý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Êü´þ¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Î¾µ·Ñ¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈô¤Ó¹ß¤ê¸½¾ì¤Î¡Ö·úÊª´ÉÍý¼Ô¡×¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿Îã¤â
²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤Ï¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤é¤¬¡¢¼«»¦¼ÔËÜ¿Í¤ä¤½¤Î°äÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤Ë»È¤ï¤ì¤¿·úÊª¤Î´ÉÍý¼ÔÅù¡×¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·úÊª¤Î´ÉÍý¤ËàìáÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÝ°Â¾å¤ÎÀßÈ÷¤ËàìáÓ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÁµá¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÃÏºÛÊ¿À®20Ç¯9·î2ÆüÈ½·è¡ÒÅÔ±Ä½»Âð¡Ó¡¢±ºÏÂÃÏºÛÊ¿À®5Ç¯1·î29ÆüÈ½·è¡ÒÉ´²ßÅ¹¡Ó¡Ë¡£