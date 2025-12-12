この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「低所得者ほどUberを利用するのはガチ？配達員としての感想は…」と題した動画を公開。「低所得者ほどフードデリバリーを利用する」という説について、配達員としての経験からその背景を分析し、今後の業界の展望について語った。



動画のきっかけは、ある著名YouTuberが「低所得者はUber Eatsを多く利用する」という趣旨の動画を公開したことだという。レクター氏はこれに共感する部分が多いとし、自身の見解を述べた。まず、低所得者層がUber Eatsを利用する背景として「散財傾向にある」という点を挙げる。日常的にスーパーより割高なコンビニ弁当を購入するのと同様の消費行動として、フードデリバリーを利用するケースがあるのではないかと分析した。



次に、食生活の傾向も関係していると指摘する。低所得者層は「ジャンクフードを好む傾向がある」とし、限られた予算で満腹感を得るためには手っ取り早い選択肢だと説明。フードデリバリーで人気のメニューがラーメンやファストフードといったジャンクフードに偏っていることから、両者の親和性が高いとの見方を示した。自身の配達経験を振り返っても「アパートなどへの配達は多い」と語り、この説に一定の真実味があることを示唆した。



その上でレクター氏は、今後のフードデリバリー業界が注文数をさらに伸ばすためには、現在の利用者層である低所得者層や高所得者層だけでなく、未開拓の「中間層」をいかに取り込むかが鍵になると提言。中間層が利用をためらう最大の要因は価格設定であり、「店頭価格での提供」が不可欠だと主張する。すでに出前館やWoltが一部エリアで店頭価格での提供を始めており、この動きが業界全体のスタンダードになる可能性に言及した。