全国のセブン-イレブン限定でゴンチャとキリンビバレッジが共同開発したペットボトル飲料が登場！

ゴンチャのペットボトルで初の、HOTでも楽しめる「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」が発売されます。

セブン-イレブン ゴンチャ 「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」

希望小売価格：178円（税抜）

発売日：2025年12月2日（火）

販売店舗：全国のセブン-イレブン

内容量：280ml

ゴンチャとキリンビバレッジが共同開発した「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」が2025年12月2日（火）より期間限定で全国のセブン-イレブン店舗で発売！

ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指して2024年より提携をし、ゴンチャのペットボトル飲料を販売しています。

今回新たに登場したのは、ゴンチャのペットボトル飲料として初のフルーツミルクティー。

HOTでもICEDでも楽しめる、​濃厚な甘さやミルク感が特徴の一品です。

すっきりとした柔らかな飲み口が特長の鹿児島県産和紅茶を100%使用、いちごの華やかで濃厚な味わいが調和した、冬にぴったりのミルクティーになっています。

2025年12月2日（火）より期間限定で全国のセブン-イレブン店舗で発売されている、「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」の紹介でした☆

