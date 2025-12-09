趣里 産後わずか２ヵ月でタイトなスーツ姿を披露！復帰作『踊る大捜査線』で見せた颯爽姿

夫・三山は飲食店開業を発表

濃紺のスーツにベージュのロングコート、真っ赤なマフラーをぐるぐるに巻いた姿で颯爽と歩くショートボブの人物……。趣里（35）である。

12月上旬、浅草（東京・台東区）の隅田川沿いの遊歩道で、映画『踊る大捜査線N.E.W.』（以下『踊る』）のロケが行われており、そこに趣里の姿があった。

「14年ぶりとなる『踊る』の制作発表で、キャストは主演の青島俊作を演じる織田裕二（57）と、青島の上司で、元警察庁長官官房審議官交通局担当の室井慎次を演じる柳葉敏郎（64）だけが発表されていました。その後、10月29日配信の『女性セブンプラス』で趣里の出演が報じられたのです。正式発表はまだですが、彼女は青島とともに捜査にあたる、機敏で気の強い女性刑事を演じているそうです」（スポーツ紙記者）

まさに、そのキャラどおりというのだろうか、スーツ姿の趣里は、その表情、颯爽と歩く姿からも、かなりできる刑事を演じているものと思われる。

「趣里は、今年の８月に、ダンスボーカルグループ『BE:FIRST』の元メンバーでRYOKIとして活動していた三山凌輝（26）との結婚を発表し、同時に妊娠していることも明かしていました。９月26日に無事第１子を出産したばかりです」（前出・記者）

それからわずか２ヵ月で、現場に復帰した趣里。これが復帰後、初ショットとなるが、撮影中の彼女の表情は、キリッと引き締まり、颯爽と歩く姿からも“新ママ”の雰囲気は微塵も感じられなかった。

ただ、織田や刑事役の共演俳優などと合流し、談笑するシーンなどの撮影が始まると、趣里の表情はかなり穏やかに。その後、趣里はスタッフと近くのコンビニに出向き、満面の笑みで、差し入れのお菓子などを物色していた。

一方、夫の三山といえば、11月８日をもって『BE:FIRST』からの脱退を発表。新会社を設立し、今後は、ソロアーティストとして活動していくことなどを報告していた。12月６日には記者会見を開き、集まった報道陣に向かって「久しぶりのフラッシュだ」などと言って笑わせた。そして、実業家として新たに飲食業に進出したことを発表。その第１弾として、武蔵野市（東京）に、あんかけパスタ専門店１号店をオープンさせるという。また、店舗には自身の父親も働くと言い、

「まずは身近な人間を幸せにしないと、その周りの人間は幸せにできない」

などと語っていた。結婚まで紆余曲折あり、多くの物議を醸した二人だが、揃って新たなスタートを無事、切ることができたようだ。

何よりも、『踊る』での趣里と織田の共演が待ち遠しい。

