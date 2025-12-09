24.5インチ「AW2523HF」ゲーミングモニター

Amazonにて、Dellのゲーミングブランド「Alienware」より発売中のゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は12月22日23時59分まで。

今回、24.5インチモデル「AW2523HF」や26.7インチ有機ELモデル「AW2725Q」、34インチ曲面有機ELモニター「AW3425DW」がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

24.5インチ「AW2523HF」ゲーミングモニター

最大解像度1,920×1,080に対応する24.5インチIPSパネル搭載のゲーミングモニター。360Hzのリフレッシュレートを備えた、eスポーツレベルのゲーミングに適している。

26.7インチ 有機EL「AW2725Q」ゲーミングモニター

4K解像度（最大3,840×2,160）に対応する有機ELパネルを搭載したモデル。リフレッシュレート240Hz、0.03msの応答速度に対応する。

34インチ曲面有機EL「AW3425DW」ゲーミングモニター

240Hzのリフレッシュレート、0.03（GtG min）の応答時間に対応する34インチ曲面有機ELモニター。1800Rの曲面で視野がさらに向上しより没入感を味わえる。