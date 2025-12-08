100¶Ñ¤Ç¤¤¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤¿¡Á¡ª¡ÖÇÁ¤¹þ¤à¤ÎÌÌÅÝ¤¯¤µ¤Ã¡ª¡×¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ªÊÆ¤â·×¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥«¥Ã¥×
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4549131974843
¤¤¤Á¤¤¤Á²£¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤ªÊÆ¤ò·×¤ë»þ¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥â¥ê¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á²£¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤àºî¶È¡ÄÃÏÌ£¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È¥À¥¤¥½¡¼¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²óGET¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¤ªÊÆ¤â·×¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£ºà¼Á¤Ï¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¼ù»é¡£ÂÑÇ®²¹ÅÙ¤Ï70¡î¡¢ÂÑÎä²¹ÅÙ¤Ï-10¡î¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÆ¤â±ÕÂÎ¤â·×¤ì¤ë°ìÀÐÆóÄ»¥¢¥¤¥Æ¥à¡£±ÕÂÎ¤Ï50mL¡¢100mL¡¢150mL¡¢200mL¤Î¥á¥â¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤Î¥á¥â¥ê¤ÏÉáÄÌÊÆÍÑ¤ÈÌµÀöÊÆÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢1¡¿2¹ç¤È1¹ç¤¬·×¤ì¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ë·×ÎÌ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥á¥â¥ê¤òÆâÂ¦¤«¤éÆÉ¤á¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¤ªÊÆ¤â·×¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù
¤è¤¯¤¢¤ëÅû·¿¤Î·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀè¤¬Ê¿¤é¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥³¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¤ªÊÆ¤¬¤¹¤¯¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¼è¤Ã¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¼ê¤¬¤ªÊÆ¤ËÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥â¥ê¤ò¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÆÉ¤á¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡ªÊ¿¤é¤ÊÌÌ¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò¤ª¤±¤Ð¤¹¤°¤Ë·×¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·×ÎÌºî¶È¤¬¥°¥Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¤ªÊÆ¤â·×¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤ò²£¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥â¥ê¤¬ÆÉ¤á¤ë¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ÇÀö¤Ã¤Æ¡¢´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£