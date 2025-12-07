「唯一無二」「完璧だ」衝撃の４ゴールで15戦18発！無双するを上田綺世をW杯で対戦するオランダ代表のOBが大絶賛！「滅多に見られない」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、ズウォーレとホームで対戦。６−１で大勝を飾った。
この試合で、絶好調の上田はなんと４ゴールを挙げる。まずは11分に左サイドからのクロスにヘッドで合わせて先制点を挙げると、20分にもドリブルでDFをかわして、右足でシュート。２点目を挙げる。
42分には、難しい体勢からの技ありのヘディングシュートでネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成。55分にもCKにヘッドで合わせ、４点目を決めた。
フェイエノールトの専門メディア『FR12.NL』によれば、『ESPN』の解説者である元オランダ代表MFのマルシアーノ・フィンク氏は、３点目のヘディングシュートを絶賛した。
「最近は滅多に見られないヘディングシュートだった。彼は後ろに下がって、美しくゴール隅にボールを決めた。スマルのクロスも良かったが、ヘディングの仕方は、本当に唯一無二だ。ウエダはまさに完璧だ。あんなヘディングはルーク・デ・ヨングしか知らない。二人を比較したくはないがね。ウエダは間違いなくゴールを狙っていた」
フィンク氏は「ウエダは足が速く、ゴールへの集中力も抜群だ。彼は本当にゴールを狙っている」と賛辞を続けた。
これで15戦18発。ワールドカップで対戦するオランダ代表のOBも、無双する日本代表エースに舌を巻いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！
