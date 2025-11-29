ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽量ながらもしっかりした容量!【グレゴリー】のビジネスバッグがAmazonに登場!

今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！

話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！

スクリーンショット 2025-11-23 085402


※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

カバートシリーズのコンセプトは「ビジネスバッグに見えないビジネスバッグ」だ。

カジュアルテイストな外見にビジネスの必要機能を搭載。

内部には、保護パッドが付いたPCスリーブや脱着可能なマルチケースを備え、多数のポケットはあなたのビジネスアイテムの収納に役立つ一品だ。

スクリーンショット 2025-11-23 085407


たくさんの荷物を効率的に収納できるだけではなく快適に運ぶことが出来る。抜群の収納力で1泊程度の出張でも対応可能だ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-23 085414


収納可能なショルダーハーネスを搭載しシーンに合わせキャリーモードを選択可能。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-23 085421


→【アイテム詳細を見る】

止水ファスナーを使用した 新モデルではジッパーフラップを取ることで使い勝手が良くなり、軽量化にも繋がっている。