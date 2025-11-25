¡Ú³ô¤Ç²¿²¯±ß¤âÌÙ¤±¤¿¤é¡Û»°Î®¤Ï¡Ö»¶ºâ¤¹¤ë¡×¡¢ÆóÎ®¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¡×¡¢¤Ç¤Ï°ìÎ®¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Î¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à³«Àß
ËÍ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´ä¤äÊÉÌÌ¤ò¼«Ê¬¤Î¼êÂ¤ÇÅÐ¤ë¡Ö¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡×¤ò´ä¾ì¤òÌÏ¤·¤¿ÊÉ¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
¤±¤Ã¤³¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ð±Ä¼Ô¤«¤éºÆ¤ÓËã¿ì²Ê°å¤Ø
¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯·î¤¬²á¤®¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¸¥à¤Î±¿±Ä¤ò¼Ò°÷¤Ë¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ëã¿ì²Ê°å¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½µ4¡Á5Æü¤ÏÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¾ï¶Ð°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¤Ï¡¢Ëã¿ì²Ê°å¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¸¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤è¤ê¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
FIREÀ¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¸¤¤ë³èÎÏ¡×
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎËã¿ì²Ê°å¤È¤·¤Æ°ÍÍê¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È¾Ç¯¤À¤±ÂÎ¸³¤·¤¿FIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¤ÈÁá´üÂà¿¦¡Ë¤Î¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ã¿è¤ËÀ¸¤¤ë³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥ê¡¼¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿²Ô¤®¤ò¸¶»ñ¤ËÅê»ñ¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î»ñ»º¤¬¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ëÁ°¤Î»Å»ö¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢³ê·Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹¬¤»¤ÎÀÄ¤¤Ä»¤Ï¤É¤³¤Ë
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î·àºî²È¡¦»í¿Í¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥á¡¼¥Æ¥ë¥ê¥ó¥¯¡Ê1862¡Á1949Ç¯¡Ë¤ÎÆ¸ÏÃ¡ØÀÄ¤¤Ä»¡Ù¤Ë¡¢¹¬¤»¤ÎÀÄ¤¤Ä»¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì´¤«¤é¤µ¤á¤¿¤é¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä»¤¬ÀÄ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¹¬Ê¡¤Ø¤Î¶áÆ»
¿Í´Ö¤Ï20Âå¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï°ìÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¹¬¤»¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÎFIRE¸å¤ÎÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
