¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡áËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Âå¤Îº¢¤«¤é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÀîÌçÇ·½õ¤Ï¥Ö¥í¥°¤ÇÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¡Ö³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¤¤À¼¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¤®¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯ÌÌ¤À¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ±Ç²è¹¥¤¤ÎÌ¼¤Ë¤â¿§¡¹ºîÉÊ¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÌµÎà¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¤³¦¤¬·ç¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÂçÀÚ¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ò¤¤Á¤®¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµõ¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼Ê¡½õ¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤â¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£ÇÐÍ¥¤ÎºûÌî¹â»Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¡¢¡¢¡¢¡£ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤è¤©¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤è¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£