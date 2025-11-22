¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÙÂè3ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡¡INI¡¢¡áLOVE¡¢&TEAM¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢ME:I¤é¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷·ÇºÜ¡Û
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎÂè3ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´ë²è¤¬22Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¡ªINI¡¢¡áLOVE¡¢&TEAM¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ÁíÀªÌó40ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢º£Ç¯¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¡£Âè1Éô¡Ê¸å3¡§55¡Á¸å4¡§55¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ °¦¡¢ORANGE RANGE¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¤Î½Ð±é¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²Æ³«ºÅ¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¼ç±é±Ç²èºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤¬SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½é½Ð¾ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24Ç¯Á°¤Î1²óÌÜ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ °¦¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¢¨22Æü»þÅÀ¡¢50²»½ç
INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ °¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¡ªINI¡¢¡áLOVE¡¢&TEAM¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤Ç25²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÎ¹¡ÁMusic journey¡Á¡×¡£ÁíÀªÌó40ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢»Ê²ñ¤Ï±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢º£Ç¯¤âÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÁ÷¤ë¡£Âè1Éô¡Ê¸å3¡§55¡Á¸å4¡§55¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²Æ³«ºÅ¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¼ç±é±Ç²èºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú2¶Ê¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¤¬SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½é½Ð¾ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈ¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24Ç¯Á°¤Î1²óÌÜ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ °¦¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¢¨22Æü»þÅÀ¡¢50²»½ç
INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ °¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King ¡õ Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK