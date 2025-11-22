Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日(金)0時から11月23日(日)23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物で最大16%ポイントが還元されるほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、任天堂から11月20日発売したばかりのNintendoSwitch 2用ライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』がお得に登場しています。

「シティトライアル」と「エアライド」の2つのモードを搭載し、長く楽しめる作品になっています。

カービィのエアライダー -Switch2 7,819円 （13%オフ） Amazonで見る PR PR

11月20日に発売したばかりのSwitch 2ソフト『カービィのエアライダー』が13%オフ！

2025年11月20日に任天堂から発売した、ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせられるライドアクションゲーム『カービィのエアライダー』が13%オフで販売中です！

Image:Amazon.co.jp

カービィ、メタナイト、バンダナワドルディといったおなじみのライダーと、ワープスター、デビルスター、ウィングスターなどの特性が異なるマシンを選び、自分だけのスタイルを構築できる同作。カービィファンだけでなく、様々なユーザーが楽しめる内容になってますよ！

Image:Amazon.co.jp

予測不能な「シティトライアル」とバラエティ豊かな「エアライド」、どちらで遊ぶ？

『カービィのエアライダー』では「シティトライアル」と「エアライド」の2つのモードを用意。

「シティトライアル」は空島“スカイア”を駆け回り、アイテムでマシンを強化して挑む自由度の高いモード。カービィの「ふわっと軽い主人公」、メタナイトの「剣で敵を一閃」などのライダー特性に加え、ワープスターの「走りも滑空もばっちり」、デビルスターの「一撃で大ダメージ」など、マシン性能が戦略を左右します。コピー能力や怪鳥の飛来など、ランダム要素も絡み、常に展開が変化。最大16人オンライン対戦で競技性の高い駆け引きを楽しめますよ。

Image:Amazon.co.jp

対して、「エアライド」では、多彩なコースを舞台に敵を攻撃しながら加速する爽快レースが展開し、最大6人対戦に対応。シェフカワサキやデデデ大王など個性的なライダーも登場し、走行・攻撃・滑空の組み合わせが勝敗を大きく左右する手に汗握るモード。

Image:Amazon.co.jp

どちらもライダーとマシンを組み合わせることで、戦略とアクションをとことん楽しめる内容ですよ！

ぜひこの機会にチェックしてみてください！

なお、上記の表示価格は2025年11月22日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

