漫画『誰が勇者を殺したか』が「Google Play ベスト オブ 2025・ベストファンタジーマンガ」受賞

マンガアプリ・カドコミにて連載中の漫画『誰が勇者を殺したか』（漫画：石田あきら、原作：駄犬、キャラクター原案：toi8）がGoogle Play ベスト オブ 2025 アワード・ベストファンタジーマンガを受賞した。

漫画『誰が勇者を殺したか』はシリーズ累計発行部数（髪・電子書籍）30万部を突破している作品。魔王が倒されてから四年。平穏を手にした王国は亡き勇者を称えるべく、数々の偉業を文献に編纂する事業を立ち上げる。かつての仲間から勇者の過去と冒険話を聞き進めていくのだが……。

「何故、勇者は死んだのか？」勇者を殺したのは魔王か、それとも仲間なのか。王国、冒険者達の業と情が入り混じるファンタジーミステリ。

本作が連載されている「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルした。2024年5月にサービスを開始した「カドコミアプリ」は、2025年8月末時点で累計ダウンロード数150万件を突破。2025年10月現在1,300作品以上が掲載され、今後も作品が増えていく予定。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）