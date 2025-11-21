【ホラー】「子どもが沈む深さ」の温泉で着想した怪談…漫画家が体験した“日常が恐怖に変わる”瞬間【作者に聞く】
【漫画を読む】溺れる子どもを助けようとする男性だが…!?
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)は、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。本稿では、通勤・通学の隙間時間に読みたい3つの作品を紹介するとともに、著者に「怪談 歩き湯」が誕生したきっかけについても聞いた。
■1.温泉で溺れる子どもを発見？「歩き湯」で起きた異変
Aさんはとある温泉旅館の「歩き湯」(歩いて浸かる深いお風呂)に入っていた。結構な深さで、大人でもお腹くらいまでは浸かる。
すると、お湯の中から小さな手が出ているのを発見し、Aさんは子どもが溺れていると思って急いで助けようとする。しかし、事態は思わぬ展開へと発展してしまうのであった。
著者に本作が誕生したきっかけについて尋ねると、「子どもの春休み期間に温泉旅行へ行き、漫画のような『歩き風呂』に浸かりました。子どもが沈んでしまうような深さだったので、恐ろしくなりこの怪談を思いつきました」と、実体験が着想源であったことを語ってくれた。
■2.奥さんを飲み込んだ？恐ろしい人食いヒマワリ
Aさん夫婦は、不思議なヒマワリ畑にやって来た。ここは人の手が入っていないのに、なぜか毎年ヒマワリが増えるという。車内で喧嘩をした奥さんが車を降りてヒマワリ畑に消えてしまい、Aさんは心配して探すが奥さんは見つからない。
すると、大きなヒマワリたちがAさんの方を向き、その中の1本のヒマワリはなんと奥さんのメガネと服を着ていた。驚くAさんだが、このあと見知らぬ子どもたちに出会って予想外の事態になってしまう…。
■3.火葬場の煙に現れたおばあちゃんの意外な本心
僕の家からは火葬場の煙が見えるが、煙が集まると故人の顔になるという噂がある。ある日、長年介護をしていたおばあちゃんが亡くなり、例の火葬場で火葬をすることに。
やがて黒い煙が昇り始め、主人公はおばあちゃんの最期の笑顔が見られるかもしれないと淡い期待を寄せる。けれど、このあと主人公は黒い煙を見て、おばあちゃんの意外な本心に気が付くこととなる…。
色白ゆうじろうさんはほかにもホラー漫画を公開しているので、独特な世界観やゾクッとする展開に興味がある人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
