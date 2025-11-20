A.P.C.×GREGORY初コラボ♡都会派に似合う“アーバンハイキング”バッグが登場

モダン・フレンチスタイルを提案するA.P.C.と、45年以上にわたり快適な背負い心地と機能性を追求してきたGREGORYが、初となる特別なカプセルコレクションを発売します。ブラックナイロンのシックさに、GREGORYの機能美とA.P.C.のミニマルなデニムディティールが融合し、“アーバンハイキング”という新しい美学を表現。バックパック2型とサッチェル1型が揃い、都会での毎日をスタイリッシュに彩ります♡

A.P.C.×GREGORYが生む都会派バッグ

今回登場するコレクションは、GREGORYのアウトドア由来の機能性とA.P.C.のエフォートレスな美意識が溶け合う特別なラインナップ。

ブラックナイロンが共通素材となり、どのアイテムも上品でタイムレスな佇まいです。発売は2025年12月12日(金)。

また、11月28日(金)10:00～12月11日(木)10:00の期間で、A.P.C.公式オンラインストアおよび店舗にて先行予約が可能です。*GREGORYでの先行予約は受け付けていません。

全3モデルの詳細をチェック♪

DAY PACK A.P.C. GREGORY



価格：42,900円(税込)

GREGORY創業当時から愛されるティアドロップ型デイパック。A.P.C.のジーンズを思わせるディティールが加わり、クラシックさとモード感を兼ね備えた仕上がりです。

カラー：黒

素材：ナイロン

サイズ：横40×縦45.5×奥行16cm

容量：26L

重量：0.73kg

FINE DAY A.P.C. GREGORY



価格：31,900円(税込)

ロングセラーのデザインを小さくまとめた、軽快に持てるデイパック。スリムなショルダーハーネスで女性にもフィットしやすく、都会の移動にもぴったりです♪

カラー：黒

素材：ナイロン

サイズ：横35×縦40.5×奥行13.5cm

容量：18L

重量：0.52kg

SATCHEL M A.P.C. GREGORY



価格：27,500円(税込)

GREGORYの定番サッチェルバッグに、A.P.C.らしいデニム風ディティールをプラス。デイリーに使いやすく、軽量でアクティブなシーンにも活躍します。

カラー：黒

素材：ナイロン

サイズ：横39×縦23.5×奥行11.5cm

容量：13L

重量：0.33kg

都会を軽やかに歩く相棒に♡

A.P.C.×GREGORYのコレクションは、アウトドアの信頼性と洗練されたミニマルデザインが融合した、今だけの特別なライン。

上質な黒ナイロンで統一された3型は、日常から週末まで幅広く活躍してくれます。

先行予約期間は11月28日から12月11日まで。発売日の12月12日(金)を楽しみにしながら、自分らしい“アーバンハイキング”スタイルを見つけてみてください♡