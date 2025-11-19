¶ÉÄ¹µé¶¨µÄ¤âÊ¿¹ÔÀþ¤Ç¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´í×ü¡ÖàÎ°µå¥«¡¼¥Éá¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Î¶â°æÀµ¾´¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤Ï£±£¸Æü¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤ÈËÌµþ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï²þ¤á¤ÆÅúÊÛÅ±²ó¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹°ú¤±¤Ð²Æì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±·î£±£°Æü¤«¤é¤ï¤º¤«£±½µ´Ö¤Ç¡¢³°¸òÉô¡¢Ê¸²½´Ñ¸÷Éô¡¢¶µ°éÉô¡¢ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¡¢ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¡¢¹ñËÉÉô¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Îµ¡´Ø¡¦ÉôÌç¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£¶²ó¤âÀ¼ÌÀ¤äÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££±£±·î£²£±Æü¤«¤é£²£³Æü¤Þ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ç£²£°¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍû¶¯¼óÁê¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤È¤Î²ñÃÌ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡¡¡Ä¶²ÚÎï¡ª¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤Î¥«¥¹¥«¥Ù¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¾å±Ç¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæÎ¾¹ñ¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÎÎ»öÉô¤ÏÃæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡Ö¶á¤¤¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¶¯¤¯µá¤á¤¿¡££±£µÆü°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñÈ¯ÆüËÜ¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ô£´£¹Ëü£±£°£°£°Ëç°Ê¾å¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¤é¡¢´Ñ¸÷À©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¼ê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤êÃæ¹ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ´Ö¤Î¹Ò¶õ»Ô¾ì¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¾å°Ì£µ¼Ò¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤è¤ê¤âÂÇ·â¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥¹¤ÇÃæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¤ÎÅÚ»ºÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤ò²ó¤ê¡¢¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¸¥¢»ÙÇÛ¤òÁË¤àÊÉ¤òÃÛ¤¯Æ±ÌÁ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÃæ¹ñ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡ËºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¥á¥ó¥Ä¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½¬»á¤Ï£±£°·îËö¤Ë¹â»Ô»á¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤äÆüËÜ¿Í¤ÎÃ»´ü¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤Î±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ïà¥á¥ó¥Ä¤òÎ©¤Æ¤¿¸å¤ÎÈ¿·âá¤Çµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂæÏÑ¤âÆüÃæ¤Î¶ÛÄ¥¤òÂç¤¤¯Êó¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öº£Æü¿·Ê¹¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤±¤óÀ©¤Î¤¿¤á¤ËàÎ°µå¥«¡¼¥Éá¤òÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÃæ¹ñÆüÊó¡×»±²¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡Öµ¯Äì¹©ºî¼¼¡×¤¬£±£µÆü¤Ë¡ÖÎ°µå¤ÎÃÏ°ÌÌ¤ÄêÏÀ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤ËÅù¤·¤¯¡¢²Æì¤Î¿Í¡¹¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º£Æü¿·Ê¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏàÎ°µåÌäÂêá¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¤ÏÀÌÌ¤ÇÆüËÜ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÎÅÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ì¤ä¼çÄ¥¤òÄ¾ÀÜ¼¨¤¹É¬Í×¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¡Ø¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ù¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÀïÎ¬Åª¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Ãæ¹ñ¤¬²Æì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£