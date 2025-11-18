中国の対抗措置で広がる影響…経済損失“約1兆8000億円”試算も
高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに中国側が反発を強め、影響が広がり続けています。
◇
およそ1兆8000億円。中国政府の日本渡航自粛呼びかけによる「経済損失の試算」です。（※野村総合研究所 木内登英氏による）
■数時間行われた日中外務省局長会談
「台湾有事」を巡る高市首相の答弁をきっかけに“深まる日中の溝”。
18日、北京では…
柳沢高志支局長・NNN北京
「外務省の金井局長がホテルを出てきました」
目指すのは事態の沈静化。日中外務省の局長会談が数時間行われました。
会談後、両手をポケットに入れているのが中国外務省の劉勁松局長です。金井局長はうつむき加減に歩き、記者の問いかけには応じませんでした。
劉局長は…
劉勁松局長（日本時間午後3時すぎ）
「（会談内容には）当然満足していない」
──雰囲気は？
劉勁松局長
「厳粛だった」
日本政府は、中国との対話を続けて事態の沈静化を図る方針です。
■中国・徐州市から届いた“訪問”延期連絡
中国の徐州市と友好都市関係の愛知県半田市。18日は徐州市の代表団が博物館などを訪問予定でした。
記者
「半田市と徐州市の子どもが書いた展示を見学予定でしたが、延期となったということです」
半田市によりますと、徐州市側からの延期の連絡は3日前、メールで来たといいます。
徐州市側
「急に重大な公務が入り日程が重なってしまったため、やむを得ず延期させていただくことになりました」