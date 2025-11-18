この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が、「【驚愕】5大総合商社の“稼ぎ方”はこう違う【5大総合商社比較】」と題した動画を公開。三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅の5大総合商社をさまざまな財務データから比較し、その収益構造の意外な違いを解説した。



動画ではまず、各社の平均年収と売上高を比較。平均年収では三菱商事が2033万円でトップに立ち、売上高でも18.6兆円と他社を圧倒している。一見すると、売上規模と社員の給与水準が比例しているように見えるが、話はそう単純ではない。



次に「利益率」に焦点を当てると、この序列は大きく覆る。売上高で最下位だった住友商事が7.70%で首位に立ち、売上トップの三菱商事は5.11%で最下位という逆転現象が起きているのだ。この事実は、単なる事業規模の大きさだけでは企業の「稼ぐ効率」は測れないことを示している。



この背景には、各社の事業ポートフォリオの違いがある。動画では、商社のビジネスモデルを大きく「資源型」と「非資源型」の2つに分類。三菱商事や三井物産は、資源価格の変動に業績が左右されやすいハイリスク・ハイリターンな「資源型」である一方、伊藤忠商事、住友商事、丸紅は、食品や小売、金融といった生活に密着した分野が中心の、比較的安定した「非資源型」に分類されると分析した。利益率の高さは、この非資源分野の収益性の高さに起因していることがわかる。



また、現代の総合商社は、かつての貿易仲介業から、事業投資とその経営に深く関与するビジネスモデルへと進化を遂げている。各社とも純利益の3割から6割を投資による利益が占めており、単なる「トレーダー」ではなく「投資家」としての一面が強まっている。この投資戦略の違いこそが、各社の個性と収益構造の違いを生み出す最大の要因であると結論付けた。