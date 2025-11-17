ひっそりと、しかし確実にあの“スキャンダル女優”が完全復活を果たそうとしている-。

秋の気配が深まった10月下旬の19時ごろ、東京・御徒町で厚手のロングコートを羽織り、黒髪をなびかせていたのは女優の唐田えりかだ。

「唐田さんはNetflixの新たな作品に出演する予定で、そのロケでした。社会派ドラマを得意とする人気監督の作品で、かなり力を入れる予定だそうです。共演者には林遣都さんがいます。この日は、大量の通行人のエキストラに囲まれた唐田さんが、知り合いの男性に手を振るなか、林さんは別の男性と取っ組み合いのけんかをおこなうというシーンでした」（制作会社関係者）

唐田は2020年、当時、女優の杏と結婚していた俳優・東出昌大との不倫が報じられ、CMやドラマをすべて降板し、表舞台から姿を消した。しかし、2022年に映画『の方へ、流れる』で女優復帰を果たすと、2024年のNetflixドラマ『極悪女王』で丸刈り姿やハードなプロレス技など体を張った演技が評価され、少しずつ復帰の足がかりをつかんでいった。

「Netflixなどの配信プラットフォームは、スポンサーへの依存がないためキャスティングの自由度が高く、地上波に出演できない俳優の“復活舞台”として選択されることが多いです。また、世界で配信されるので、海外ではその俳優の不祥事を知らない視聴者も多く、日本国内での“評判”を気にしなくてもいいという強みがあります。Netflixで実績を重ね、民放ドラマに復活することが近年のメジャーな流れになっています」（芸能記者）

実際に、唐田も民放ドラマへの復帰が決定している。

「9月8日、フジテレビは37年ぶりに伝説のドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』を放送すると発表しました。そのヒロイン役に起用されたのが、唐田さんです。5年ぶりとなる民放ドラマ主要キャストへの抜擢に加え、大人気ドラマへの起用に賛否もわき起こっていますが、ここで評価されれば、Netflix作品と合わせ、“不祥事女優”のレッテルを払拭するチャンスになるのは間違いありません。

田中圭さんとの二股不倫が報じられた永野芽郁さんの、モデルケースにもなりそうです。永野さんもNetflix作品への出演が決まっており、それを足がかりに、女優としての本格復帰を目指す見込みだとされていますから」（同前）

とはいえ、配信ドラマを活躍の場にすることでは限界もあるという。

「ナショナルクライアントが求めるような、幅広い視聴者に支持されるという点では、まだ弱い部分があります。地上波ドラマであれば、作品はもちろん、番組宣伝のためバラエティ番組などにも出演することになります。そのように、メディアをジャックすることが、知名度を上げることにつながるのです。その結果、“稼ぎ”のいい広告への起用につながることを考えれば、まだ地上波の価値のほうに軍配が上がります」（同前）

清純派女優から“ワケあり”実力派へ-。唐田はいま、復活を遂げようとしている。