「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“数回デートした彼女からの衝撃の告白”に“別れて10年経つ元恋人の本音”から“大手広告マン御用達の味・雰囲気・コスパ良しの名店”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「話したいことがあるの…」数回デートして、そろそろ付き合えると思っていた彼女から衝撃の告白が

二人でワイングラスを手に乾杯し、ソファに並んで座る。いい雰囲気に包まれる中、マヤの瞳が真剣な色を帯びた。





会食での手土産は交渉を円滑に進める重要なファクター。相手の特性を見極め、確実に喜んでもらうことが命題となる。



ポイントはスイーツへの感度が高い女性が喜ぶアイテム選び。会食相手の女性はもちろん、自宅で待つ奥様も射程に入れてこそ、手土産上手というもの。



お相手の属性に合わせて選ぶべき逸品をまとめた。



続きはこちら

★第３位「今でもまだ好き？」別れて10年経つが、付かず離れずの元恋人に本音を尋ねたら…

6人掛けのソファー席。元恋人同士が向かい合い、メグの隣にルビー、ミチと並んでともみ。ルビーが仕切ったこの席の配置はナゾだ。



「4人で会う必要がある話なんだろうな？」

「もちろん。色々隠しても、ミチ兄（みちにい）にはバレちゃうと思うから、たんとーちょくにゅーってヤツで聞きますけど」

「お前の単刀直入はイヤな予感しかしないな」

「今もメグさんのこと、好きなの？」



続きはこちら

★第４位「準備して臨むのは不安を打ち消すため」Snow Manの向井康二が、ホテルのスイートで語った想い

今号で単独初表紙を飾ってくれたSnow Man、向井康二さんにとって銀座は「土地勘もあって身近な場所」。



ホテルも「ひとりで集中したい時に訪れる」と聞き、並木通りにたたずむホテルでシューティングを敢行。



30代に足を踏み入れ、ぐっとシャープな男の色気を纏った彼の今の胸の内とは――。



続きはこちら

★第５位「気軽な会食なら渋谷『麗郷』が間違いない！」大手広告マン御用達の“味・雰囲気・コスパ”良しの名店

渋谷は道玄坂小路にあり、２階建ての煉瓦造りが印象的な『台湾料理 麗郷 渋谷本店』。



取材を進めると、広告会社ならではの会食の実態が見えてきた。



続きはこちら