子どもの自慢が止まらない... 「マウントママ友」を静かに遠ざける方法【ママリ】

ママ友のマウントがしんどい

保育園のママ友について。

3人グループのうち1人のママ友のマウント？自慢？がしんどい。

初めは仲良くやっていていました。



しかし、最近インスタ友達になってから、

私がストーリーで「最近娘と料理一緒にしてるよ♪」って書いたら、



次の日、そのママ友のストーリーに

「○○ちゃん(ママ友の娘)は料理好きだから、

週3回ぐらい私とお料理してるんだ♡」



そこからライバルだと思われたみたいで、

うちの子、優しいやら、妹のお世話もしてくれるとか、

やたらに、娘さんの話をしてくるようになりました😓

（前はそんなことなかった。）



考えすぎですか？ライバルだと思われていますか？



お迎え時間にたまたまあった時も、

「今日も暑いね～☀️そういえば、うちの娘がさー…」

とまた自慢話…。うんざり。



LINEで、９月遊ぼうよ！いつあいてる？って来て、

正直、遊ばせたくないです。





みなさんならどうしますか？



仲良くしていたママ友の、マウントや自慢話が気になるという、投稿者さん。



ライバル視されているような気がして、しんどく感じていると言います。とはいえ、保育園が同じで仲良くしているママ友の一人ということで、距離を置くことも簡単ではないのでしょう。



大事なのは投稿者さんの気持ちなのかなと思います。3人でなら楽しく過ごせるのであれば、2人ではなるべく会わないようにし、3人で遊ぶことを提案してみるのもいいのではないでしょうか。

ママ友との関わりにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

軽く受け流しておきます！

ただ話を聞いてもらいたいだけなのかな、とも思いますので、

当たり障りのない事を適当に言っておきます笑



ぜっっっっっっっったいに、誰にも相談しません！！！

口は災いの元ですよ🥵

もう一人の人には相談しません。。。

告げ口されそうだなぁーーって思っちゃいます😂😂



相談は絶対しない方がいいです！

信用してても所詮ママ友なので怖いですよ💦

話すなら昔からの友人などママ友とは関わりのない人達にただの愚痴とした方がいいと思います😣





「相談はしない方がいい」という意見が多数見られました。



確かに、あやまった事実まで伝わったら、厄介ですよね。トラブルに発展したり、子どもに影響が出てしまったりすることもあるかもしれません。グチを言いたくなったら、ママ友のことを知らない相手にはき出す方が良さそうです。



ママ友のマウントや自慢話は、受け流すのが一番良いのかもしれませんね。もし、一緒にいて、本当につらいと感じるのであれば、無理につきあわずに徐々に距離を置くことも大切です。お互いを大切にし、一緒にいて心地よい交友関係を選べるといいですね。

