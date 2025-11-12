【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではポジティブに相手を引っ張りましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自由奔放に振る舞うと、離れていってしまう人がいそうです。他の人の目的やペースを理解してあげるようにしましょう。仕事や公の場では何を考えているかを周りの人達に伝えなさすぎているようです。肝心なことは言葉にして伝えないと、望んでいない流れになってしまいます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
悲観的にならないようにしてください。刹那的になりすぎると、相手が思ってくれていても仲良くなるチャンスを逃してしまいます。自分がリードしてあげるくらいでいましょう。シングルの方は、沢山の人に認められている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの謎行動の度に不安を募らせています。
｜時期｜
11月19日 キャラを迷う ／ 11月21日 過去を捨てる
｜ラッキーアイテム｜
パン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞