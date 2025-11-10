◇ベルギー1部 シントトロイデン1―0スタンダール（2025年11月9日 ベルギー・シントトロイデン）

シントトロイデンのFW後藤啓介（20）が日本代表招集に“一発回答”で応じた。今月の親善試合に向けてA代表に初めて招集されたストライカーは、直後に代表合流を控えたホームのスタンダール戦で先発。後半12分にゴール前でこぼれ球に素早く反応し、左足で落ち着いて蹴り込んだ。10月4日のメレヘン戦以来となる今季4点目。同じくこぼれ球に反応してネットを揺らした後半39分の一撃はビデオ判定で直前にオフサイドがあったとしてマルチゴールは逃したが、フル出場で躍動して2連勝に貢献した。

後藤は「こぼれ球を狙って走っていたらラッキーな形でボールが転がってきて決めるだけだった」とゴールシーンに言及。「代表につながるゴールになる」と力を込めた。

4位と好調なチームに関しては「全体でいいプレーができていた。1―0で勝つのは強いチームになっている証」と手応え。代表戦後に迎える次節23日のルーベン戦に向け「そこ（代表）で得た刺激や経験をシントの試合で生かしていきたい。チームに還元していかないといけない」と訴えた。

同じく日本代表に招集されたGK小久保玲央ブライアンとDF谷口彰悟はフル出場で完封勝利に貢献。DF畑大雅とMF山本理仁もフル出場した。MF伊藤涼太郎は後半42分までプレー。FW松沢海斗は後半31分から出場した。