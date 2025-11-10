「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯・エキシビジョン」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

フィギュアスケートのＧＰシリーズ第４戦、ＮＨＫ杯の女子で２連覇した坂本花織（シスメックス）が一夜明けた９日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで取材に応じ「ショート（プログラム）もフリーも（今季）自己ベスト更新できて、すごくいい試合だった」と振り返った。

ＧＰファイナル進出が決定。日本勢２位以内に入れば、ミラノ・コルティナ五輪代表切符がぐっと近づく。「選考基準の一つになるので、もう１段階上を目指していけたら」。引退を決めたラストシーズンで、五輪２大会連続メダルを狙う。

エキシビションも行われ、男子で今季ＧＰ初戦を制した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、ＳＰ曲「Ｉ ｗｉｓｈ」も手がけた人気ピアニスト・角野隼斗さんに一から作ってもらった「ｆｒｏｓｔｌｉｎｅ」を初披露。ピアノで奏でる曲に合わせて軽快に滑った。

鍵山も五輪２大会連続のメダルを目指す。五輪出場には次戦のスケートアメリカ（１４日、レークプラシッド）でＧＰファイナル進出を決めるのが最重要。「自分の最高の演技をできるように、全力で頑張りたい」と力を込めた。