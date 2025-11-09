【ディズニーストア】雪で真っ白な冬のコレクション「WHITE POOH」が登場！
プーさんと仲間たちをモチーフにした冬のコレクション「WHITE POOH」が、ディズニーストア店舗で11月14日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して11月11日（火）より順次発売される。
＞＞＞「WHITE POOH」あいてむやぬいぐるみをチェック！（写真7点）
ディズニーストアから、冬のコレクション「WHITE POOH」が登場。今年のテーマは、 ”100エーカーの森の初雪” 。プーさんと仲間たちが降り注ぐ雪を嬉しそうに眺めていたら、いつの間にか雪が積もって真っ白に。のんびりやのプーさんたちに思わずほっこり癒やされる描き起こしアートだ。
雪が積もる前の嬉しそうな表情や、積もったことに気づいて驚く姿など、ストーリーを表現したアイテムを中心に展開する。
ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには、プーさん、ピグレット、イーヨーがラインナップ。雪のように真っ白なふわもこ素材のボディに、 ”雪が積もる前の姿” が包まれた楽しい仕掛けがポイント。ディズニー公式オンラインストア限定で、頬をピンク色に染めてお座りしたポーズがキュートなランピーも登場。そのほか、マフラーを巻いたプーさんの立体的なデザインが愛らしい手袋やトートバッグ、寒い冬にぴったりなルームブーツやティッシュボックスカバーなどもご用意。おでかけ時もおうち時間でもほっこり心温まるアイテムが充実している。
また、「WHITE POOH」から、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストア限定で、プーさんのスーパービッグサイズのぬいぐるみが登場。高さ約81cmの特大サイズのぬいぐるみは抱き心地も抜群。あたたかそうなマフラーを身につけた冬仕様のプーさん。頭と足元にちょこんと積もった雪が、愛おしさを引き立ててくれる。
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
