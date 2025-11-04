全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月6日から12日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は11月5日から11日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜富山・名古屋/中部・神戸線、大阪/伊丹〜松山・熊本線、札幌/千歳〜女満別・青森線、福岡〜対馬線、沖縄/那覇〜石垣線

・5,500マイル

東京/羽田〜帯広・函館・山口宇部・鳥取・松山・北九州・大分・宮崎・鹿児島線、東京/成田〜札幌/千歳線、大阪/伊丹〜札幌/千歳・秋田線、神戸〜沖縄/那覇線、名古屋/中部〜秋田・福岡線、札幌/千歳〜広島・静岡線、福岡〜仙台線、沖縄/那覇〜岩国・広島線

・6,500マイル

東京/羽田〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。