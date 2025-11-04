自然と人、そして地域をつなぐ！ソラヤマいしづち「オモフェス2025秋〜ソトアソビ〜」

ソラヤマいしづちは、愛媛県の皿ヶ嶺連峰県立自然公園内にある「面河ダム公園」(久万高原町)を舞台に、アウトドアイベント「オモフェス2025秋〜ソトアソビ〜」を2025年11月8日(土)に開催！

「自然であそぶ・未来をまもる」をテーマに、紅葉の森でのトレジャーラリーやダム湖畔ヨガ、草木染めワークショップなど多彩な体験が楽しめるイベントです。

地元食材を活かしたグルメが楽しめる「青空マルシェ＆OMO’sキッチン」も同時開催されます！

ソラヤマいしづち「オモフェス2025秋〜ソトアソビ〜」

日時：2025年11月8日(土)10:00〜15:30

会場：面河ダム公園(愛媛県久万高原町)

アクセス：車で松山ICより約1時間

入場：無料(体験ごとに一部有料)

主催：愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会

協力：愛媛県自然保護課、愛媛県キャンプ協会、やまじるし 他

対象：どなたでも(ファミリー・学生・観光客歓迎)

「オモフェス」は、「面河(おもご)のOMO」「面白いのOMO」「おもてなしのOMO」など、さまざまな“OMO”と“FES(フェスティバル)”を掛け合わせた地域密着型の自然体験フェスです。

2017年より続き、年々内容を進化させながら、面河渓谷からダム公園へと舞台を広げ、自然と人、そして地域をつなぐイベントとして定着しています。

今年のテーマは「自然であそぶ・未来をまもる」。

秋深まる久万高原の自然の中で、五感で自然を感じながら心と体をリフレッシュできる一日が過ごせます。

面河ダムトレジャーラリー

価格：500円（昼食付）

親子で紅葉の森を探検する「面河ダムトレジャーラリー」。

お昼ご飯もセットになったお得な体験メニューです！

ダム湖畔ヨガ体験

価格：500円

大自然の中でリラックスできる「ダム湖畔ヨガ体験」。

美しい紅葉とダム湖を眺めながら、心も体もリフレッシュできます。

草木染めワークショップ

価格：500円

「草木染めクラフト」では、世界にひとつだけの作品を作ることができます。

自然の色合いを活かした、素敵な思い出の品になりそうです☆

無料プログラムも充実

会場では、無料で参加できるプログラムも充実しています。

アウトドアを通して自然を大切にする心と環境倫理を楽しく学べる「LNT(Leave No Trace)ワークショップ」や「多様性生物講座」を開催。

ほかにも、自然体験初心者にもおすすめの「ノルディックウォーキング体験会」や「焚き火の会」、キャンピングカー展示なども楽しめます。

「フリーデイキャンプ」は無料で参加できますが、事前予約制となっています。

青空マルシェ＆OMO’sキッチン

会場では「青空マルシェ＆OMO’sキッチン」と題し、地元食材を活かしたグルメも楽しめます。

自然の中で味わう美味しいごはんは格別です！

えひめの自然公園VR体験コーナー

会場にはVR体験コーナーも設置されます。

愛媛の美しい自然を、バーチャルリアリティで体験できます。

主催の「愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会」は、石鎚山系エリア全体で自然体験を通じた人材育成や環境教育を推進しています。

オモフェスは、子どもたちが“自然の先生”から学び、体験を通して水や森、家族の大切さを感じられる場として毎年開催されています！

秋の行楽シーズンに、親子でソトアソビを満喫できるイベントです。

愛媛県久万高原町の面河ダム公園で開催される「オモフェス2025秋〜ソトアソビ〜」の紹介でした。

