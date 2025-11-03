メリーのクリスマススイーツがかわいすぎアドベントカレンダーやポーチ付き...ゲットしたくなるアイテム勢ぞろい。
メリーチョコレートカムパニーは、2025年11月1日から期間限定で、クリスマススイーツ各種を販売しています。
やさしいタッチと色づかいで描かれたパッケージ
昨年に引き続き今年も、絵本作家でイラストレーターのおおでゆかこ氏がパッケージデザインを手がけています。やさしいタッチと色使いで描かれ、特別なクリスマスを彩ります。
こだわりのチョコレートやクッキーを詰め合わせ、かわいい星やスノーマンなどのモチーフが楽しいクリスマスを演出。心のこもったクリスマスの贈り物として、また自分へのご褒美にもぴったりです。
・クリスマスファンシーチョコレート
カカオクリームやミルクティーなど、様々な味わいを一口サイズに詰め込んでいます。クリスマス限定パッケージとなっています。
20個入りで、価格は1404円。
・クリスマススイーツカレンダー
お菓子の家でクリスマスを楽しむサンタさんや動物たちがにぎやかに描かれたアドベントカレンダー。扉を開けるとチョコレートのお菓子が入っています。
26個入りで、価格は1620円。
・クリスマスポーチ
そりに乗ってお菓子を届けるサンタさんやお菓子の家が描かれたポーチに、チョコレートクッキーが入っています。
7個入りで、価格は1100円。
・クリスマスプレーンチョコレート、キャンディチョコレート（ショートケーキ風）
クリスマスモチーフのかわいいチョコレートのお菓子が、サンタさんやスノーマン、ベアが描かれた袋に入っています。
価格は各378円。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部