2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSのあっとが26日までに、新曲「シークレットディナー」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。今作は、「アイドル（業）は食料確保のための演技」というコンセプトで歌われた、背徳的なダークなハロウィンソングだ。

あっとは、表向きには魅力的なアイドルとして振る舞いながら、その裏で実はリスナー(ファン)を「晩餐の獲物」として狙う、二面性を持つという、設定で歌詞と曲調を制作した。MVには、いつもと違う長髪ヘアのイラストで登場して「豪華な食事の前」というワンシチュエーションで、獲物を見据えるような姿やワイングラスを傾ける姿で、その妖艶な魅力とヴィラン風の冷酷さを表現している。 まさに「愛」と「恐怖」が入り混じった甘く危険な新曲を、グループきってのイケメンボイスで歌ったあっとは「そんな顔しないで。余計に食らいたくなっちゃうじゃん」とコメント。

ファンたちは「長髪あっとさん、さすがにいけいけすぎます」、「あっとくんに食べてもらえるなら、願ったりかなったり」、「飲んでるワインが、心なしか血液にみえる。愛で狂う曲がだいすきです」などと、感激の感想を投稿している。