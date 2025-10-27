◇高校野球秋季近畿大会準々決勝 神戸国際大付3―0橿原学院（2025年10月26日 さとやくスタジアム）

来春の選抜出場校を決める重要な参考資料となる秋季近畿大会は26日、準々決勝3試合を行った。神戸国際大付（兵庫）は背番号11の左腕・宮田卓亜（とあ）投手（2年）がノーヒットノーランを達成。7回まで完全投球、わずか2四球の快投で21年以来5年ぶり6度目の選抜出場を当確させた。大阪桐蔭（大阪）、滋賀学園（滋賀）も4強進出を決め、来春の甲子園出場を確実にした。

終盤に強さを増した雨にも、神戸国際大付の宮田は耐え抜いた。マウンドの足元はぬかるみ、なかなか踏ん張りが効かない。丁寧にロジンを使ってもボールは滑るが、悪条件でも最後までヒットを許さなかった。3―0の9回2死一塁。最後の打者も二ゴロに仕留め、ノーヒットノーランを達成した。

「雨も降っていたけど、最後まで緊張せずに楽しめた。立ち上がりから順調で、自分としては最高の投球ができたと思う」

真っすぐがコースに決まり、スライダーとチェンジアップは思った以上に切れた。初回、2回と2三振ずつを奪うと、3回は下位打線を3連続三振。完全にペースをつかんだ。8回の先頭打者に四球を与えるまで、打者21人を完全投球。二塁を踏ませず、雨の中でも外野まで開放されたスタンドの視線を一点に集めた。

「ノーヒットノーランはもちろん知っていたけど、勝って甲子園を確実にすることが第一だった。終わってホッとしました」

回り道をしていた。1年春からベンチ入りを果たしたが、夏を前に左肩と肘を故障。復帰後の秋にも肘を故障と、度重なるけがに見舞われた。今夏は兵庫大会直前に故障した選手の代役として背番号1を背負ったが、秋は同11。兵庫大会準々決勝では先発しながら3回途中3失点で降板するなど、エースの秋田依吹（2年）にも差をつけられていた。宮田にとっては巻き返しを期す一戦。直球の回転効率と力の入れ具合を意識し、最高の結果につなげた。

「選抜が決まったら、背番号1を取り返したい。秋田がライバル。きょうの投球でチームの投手陣に火がつけられたんじゃないかと思う」

甲子園に出場できれば、高知の実家を出て、青森で就職した兄にも成長した姿を届けることができる。ノーノー左腕の挑戦はまだ続く。 （鈴木 光）

◇宮田 卓亜（みやた・とあ）2008年（平20）10月24日生まれ、高知県高知市出身の17歳。小1から春野レッズで野球を始め、春野中では軟式野球部に所属。2年で県優勝、3年で準優勝。神戸国際大付では1年春から背番号20でベンチ入りし、今夏は背番号1だった。最速は137キロ、球種はスライダーとチェンジアップ。1メートル71、77キロ。左投げ左打ち。