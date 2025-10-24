「メーンエーキー! スターイル!!」

着ぐるみをまとった俳優の神尾楓珠（ふうじゅ）が、絶叫するCMが放送中だ。しかしこの“叫び芸”、一部で不満を持たれているようで……。

話題となっているのは、日清ヨークの乳酸菌飲料「ピルクル免疫スタイル」のCM。落ち葉が舞う公園を舞台に、神尾が商品を宣伝する内容だ。

「『ピルクル』の着ぐるみを着た神尾さんが、突然、公園で『これから受験のご家族に、ピルクール!』と力強く叫ぶところから始まります。終始、ハイテンションで商品名を読みあげ、『pDCに働きかけ! 健康な人の……』と畳みかける途中で、『健康な人の免疫機能の維持に役立つ』というテロップが流れる内容になっています」（スポーツ紙記者）

10月14日から全国で放送され、神尾の振り切った姿に注目が集まっている。しかし一方で、Xでは

《ピルクルのCMうるさすぎる》

《叫び声がウザい、うるさい 楓珠くんは可愛くて良いのに使い方もったいない》

など、不満の声が聞かれている。やはり、特徴的な“叫び芸”が原因のようだ。

「サンシャイン池崎さんの、おなじみの自己紹介ネタをアレンジしたものになっています。しかし、CMで突然、声を張りあげる様子が流れて、戸惑ってしまう人が多いようです。また、本家である池崎さんは最後まで登場せず、なぜ彼のネタを使ったのかは不明なままです」（芸能記者）

神尾は10月期のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ制作、テレビ朝日系）で主演を務めている。CMを流すタイミングとしても悪くないはずだが、“相性”が問題のようだ。

「過去に、バラエティ番組で神尾さんは人見知りであることを公言しており、落ち着いた言動が認知されています。クールな印象の強い神尾さんが大声で叫ぶ様子で意外性をねらう意図もあったのかもしれませんが、いまのところ“ミスマッチ”と受け取る声のほうが多いようです」（同前）

叫ばなくても、商品のメリットは伝わってくるのだが……。