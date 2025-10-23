今回紹介するのは、Threadsに投稿された奇跡のような優しい瞬間。くつろいでいた猫ちゃんの前にいた赤ちゃんが、そっと猫のおててを掴んだそうです。その様子は、握手を交わしているみたい。投稿はThreadsにて、5万回以上表示。いいね数は1万件を超えました。

【写真：手を伸ばした赤ちゃん→そっと猫の『おてて』を…】

奇跡的な瞬間をご報告させてください

今回、Threadsに投稿したのは「となりのトトリ」さん。登場したのは、猫のトトリちゃんです。

投稿がアップされた頃、飼い主さんのお宅では可愛い赤ちゃんが誕生したそうです。そんな赤ちゃんを優しく見守っている存在…それが猫のトトリちゃん。飼い主さんによると、トトリちゃんは家族の中で一番育児が上手なんだとか。

そんなトトリちゃんですが、今回なんと赤ちゃんがそっと握手を交わしたそうです。ふわふわのおててを赤ちゃんがきゅっと握っている光景は、まるで「これからよろしくね」とあいさつしているみたい。

そんな優しくて奇跡的な光景を目にした飼い主さんは思わず感動した模様。たしかにこんなに尊い光景を目にしたら心が温まりますよね。

尊い光景にSNS民も感動

トトリちゃんと赤ちゃんが、そっと手を重ねていた今回の出来事。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「クリームパンちゃんとちぎりクリームパンちゃんの奇跡の共演最高です」「協同条約ここに締結」「もだえるねコレは！」「優しい世界」「幸せが詰まった光景ですね」などの声が多く寄せられていました。

どうやら多くの方が、トトリちゃんと赤ちゃんの微笑ましい握手を見て心癒されたようですね。これからも赤ちゃんは、トトリちゃんとご家族に見守られながら、スクスクと育ってくれることでしょう。

