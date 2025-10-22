ふみの氏「知らないと数百万円損！」隠れ年金の実態に言及 独身者こそ申請すべき制度とは
「【50~60代独身必見】ねんきん定期便に載らない隠れ年金・給付金！知らないと本当に損をします【障害年金】【企業年金】」と題した最新動画で、元銀行員FPのふみの氏が、独身者にこそ知ってほしい“隠れ年金”や給付金の仕組みについて徹底的に解説した。
冒頭、ふみの氏は「年金定期便に載っている金額は、あなたがもらえるお金のほんの一部でしかありません」と強調。毎年の誕生月に届くねんきん定期便の金額だけを鵜呑みにしていると「今の見込み額にプラスして年間40万円、人によっては100万円以上もらえる隠れ年金を知らずに失ってしまう」と危機感をあおった。
続いて、年金定期便の見方について「見るべき超重要なポイントはたったの3つ」と明言。①保険料納付額・加入実績、②年金加入期間が120カ月（原則10年以上）を満たしているか、③老齢年金の見込み額--だが、「この金額はいわば妄想の金額、絵に描いた餅なんです」と厳しい見方を示した。なぜなら「収入や働き方が今後変われば数字も変わる、あくまで楽観的前提に基づいた予測値だから」と独自の視点で語る。
いわゆる“隠れ年金”として家族向けの下級年金や振替加算についても紹介した上で、「独身で自分の力で頑張ってきたあなたには、残念ながらこの年間40万円にもなる大きな隠れ年金は1円も支給されない。これが日本の年金制度の悲しい現実」と率直に言及。だが「世の中のメディアが見過ごしている、独身のあなただからこそ知っておくべき、本物の隠れ給付金がある」と希望も投げかけた。
ここからが本番と前置きし、ふみの氏は独身男性“必見”の「隠れ年金給付金ランキング」を発表。第3位は雇用保険からの高年齢雇用継続給付、「年間30万円、5年で150万円も受け取れる」可能性を指摘したほか、第2位の企業年金については「引っ越しなどで受給案内が届かず、120万円が見つかった例も」と経験談を披露。そして第1位には障害年金を挙げ、「障害の定義は狭くない。持病や精神的な不調なども対象となることも多い」と実例をもとに説明した。「知らずに申請しなかったら、本来もらえるはずの年金が1円も入らない」と注意喚起も怠らなかった。
さらに「攻めから守りへ。あなたの状況に合わせた、これからの人生のための新しいお金の考え方が身につきます」と、高齢者向けお金マニュアルの紹介で締めくくり、「あなたの体験談や疑問はコメントで聞かせて」と視聴者に呼びかけている。
独身だからこそ“隠れ年金”の存在や見落としがちな給付金制度を頭に入れて、積極的に自分で申請し、将来に備える重要性を力説した動画となった。
