ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥Á¥ç¥³¤ÎCM¤Ç¡È»Ø¤¯¤ë¤¯¤ë¡É¤Ë¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×»ëÄ°¼Ôº¤ÏÇ¡Ä¤¤¤Þ¤Àµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥¥à¥¿¥¯Áü¡É
¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¤½¤¦Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ø¤òÆ°¤«¤¹¨¡¨¡¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎCM¤Ç¸«¤»¤ë¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÆÈÆÃ¤Î»ÅÁð¤¬¡¢SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢9·î30Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡×¤ÎCM¡£ÌÚÂ¼¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö·àÅª°ìÎ³¡×ÊÓ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¤ò¿©¤Ù¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò»Ø¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ëÆ°¤«¤¹¡¢ÆÈÆÃ¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£CM¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢¡Ø¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡¢·àÅª°ìÎ³¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤ÎCM¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Õ
¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¢¤ì¸«¤ÆÁÇÅ¨!¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤«?¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌÚÂ¼¤Î¡È»Ø¤¯¤ë¤¯¤ë¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥°¥ë¥á¥í¥±¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿ºÝ¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÏÃ¤µ¤º¡¢¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©»öÃæ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥Ê¡¼Åª¤Ê°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¡È´Ö¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¡Ø¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎCM¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£CM¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆÌÚÂ¼¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯10·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯ÍÑÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»öÌ³½ê¤ÎÌäÂê¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ºÆ¤Ó¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÃËÀ¸þ¤±¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡ØÃË¤Î¥¨¥¹¥Æ ¥À¥ó¥Ç¥£¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤äÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¡Ù¡¢Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¡ØÍäÀîÀ½¹Ý½ê¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥è¥É¥³¥¦¡Ë¤Ê¤É¡¢10¼Ò°Ê¾å¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎCMµ¯ÍÑ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¥è¥É¥³¥¦¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥«¥á¥é¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Î¡È¥¥á´é¡É¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Ê¡¢¥è¥É¥³¥¦¡Ù¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤äµ¤¼è¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤òÀä»¿¤·¤¿¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤»Ñ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨CM¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥¥à¥¿¥¯Áü¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¾¯¡¹¥¯¥»¤Î¤¢¤ë»ÅÁð¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¡¼¥Ê¡×¤ÎCM¤ÏSNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µ¯ÍÑÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀëÅÁ¸ú²Ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£