宮古島の浜辺で見つけた“透明の塊”が、SNSで大きな話題を呼んでいる。



【写真】大きさは20cmくらいです

「宮古島の浜でこれ落ちてたんやけど 何やねんやろ？ 素手ではこわくて触れなかったけど 棒で触ってみたらプラスチックみたいな感じの感触だった。 中は空洞でした。 大きさは20cmくらいでした。」



この投稿主はThreadsユーザーのShizukaさん。お気に入りのビーチでビーチコーミングをしていた際、砂の上に見たことのない透明な物体が落ちているのを発見したという。



乾いた表面はプラスチックのようでありながら、血管のような筋が見える不思議な見た目。コメント欄では「クラゲ？」「人工物？」「未知の生物？」とさまざまな憶測が飛び交い、注目を集めた。



Shizukaさんにお話を聞いた。



ーーこの不思議な物体を見て、どう感じましたか？



Shizuka： 宮古島に行ったらビーチコーミングが楽しみなんですが、お気に入りのビーチに行った時に見つけたんです。ぱっと目をやると明らかに今まで見たことないものが落ちていて、「え？？？なにこれ？？？」って純粋な気持ちで近寄っていきました。感想はもう、「え？何これ？？？？」ですね。



ーー棒で触ってみた感触は？



Shizuka： 乾燥していてプラスチックみたいな感じでした。人工物？って思ったけど、明らかに見た目は違ってました。血管みたいなのも見えたし、ハエも近寄ってきていて……。匂いを嗅ぐ勇気はなかったです（笑）。



ーー実際はなんだったのでしょう？



Shizuka：コメント欄で、ハリセンボンの浮き袋だと教えてもらい、想像もつかなかったので驚きました。有識者の人、すごいなって思いました。



ーー投稿の反響についてのご感想を。



Shizuka：宮古島や海が好きで、毎回海に行ったらビーチコーミングは必ずするんですが、本当に何かわからなかったので軽い気持ちで投稿したんです。こんなに多くの方に見てもらえて、イイネやコメントをもらえるなんて思っていなかったので本当にびっくりしました。でもなんか嬉しかったです。こんなのはじめてだったので。



◇ ◇



宮古島の浜辺での何気ない発見が、多くの人を巻き込む話題へと広がった今回の投稿。ハリセンボンの体の中に、こんな仕組みがあるなんて--。その意外な事実に、コメント欄には驚きの声が相次いだ。 あなたの日常の中にも、まだまだ小さな発見が眠っているのかもしれない。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）