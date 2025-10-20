フォレスターの躍進の一方でノアヴォクは改良間近でTOP10圏外！ ９月の新車販売ランキング分析
この記事をまとめると
■2025年9月の新車販売はホンダN-BOXが首位を堅持するとともにトヨタ車も上位を独占
■半期決算セールなどの販促キャンペーンは勢いを失い販売現場の値引き余力も縮小している
■納期正常化とコスト上昇によりかつての「駆け込み商戦」は終焉を迎えつつある
首位を堅持したN-BOXもウカウカしていられない状況
毎年9月は事業年度（4月から翌年3月）締めでの上半期（4〜9月）末となり、半期決算セールとして各メーカーが大々的に販売促進キャンペーンを展開し、事業年度末セール（2月・3月）に次いで買い得な条件で新車が購入できるタイミングとされてきた。
2025事業年度締めでの半期決算セールはどうかといえば、それっぽい販売促進キャンペーンを大々的に展開したのはホンダぐらいであった。国内販売トップのトヨタをはじめ、ここのところは諸般の事情で受注から納車まで登録車では一般的に順調であっても2〜3カ月ほどかかるようになってしまったので、半期決算セールのような期間を限ったお買い得セールが新車販売現場ではなじまなくなってきているのである。
また、諸物価や人件費高騰により、値引き原資となるディーラー利益の圧縮も顕著となり、年間を通じても車両価格からの値引きに目立った変動はなく、さらにオプションからの値引きも車両と同じく製造コストが上がっていることもあり、過去のようにガバっと値引きもできなくなっている。中古車価格の上昇もあるので下取り査定額に多少の色がつく程度となっていて
、なかなか盛り上がらないというのもまた事実のようだ。
そのなか、自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）からは軽自動車のそれぞれ2025年9月単月締めの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表された。
販売トップとなったのは2万1717台を販売したホンダN-BOXとなっている。2025年になってから単月締めでN-BOXが2万台以上の販売台数を記録したのは3月に次いで2回目となっている。相変わらず「日本一売れているクルマ」の地位は堅持しているものの、3代目となってからは販売台数にも陰りが見えてきている。
そうはいっても販売台数が極端に見劣りしているわけでもないのだが、その内訳に含まれる自社届け出車両（ディーラー名義などでナンバープレートを在庫車につけただけの車両［そのまま届け出済み未使用中古車として流通する］）の割合が目立って増えているとの話もよく聞くようになっている。2位のスズキ・スペーシアとの差は5000台あるが、そのすべてが自社届け出とはいわないものの、半期決算ということで自社届け出での積み増しもあっての2万台突破で9月もトップになったといっていいだろう。
3位は登録車となるヤリス（含むヤリスクロス）となっているのだが、本稿執筆時点（10月上旬）に調べてみると、ハッチバック、クロスともに新規受注停止となっている。そのなか総合で3位、登録車でトップというのはバックオーダーの消化を進めたことや、レンタカーもその程度はわからないものの9月末に新規登録を行ったハッチバックがあったりするので、フリート販売も貢献しているように見える。ちなみに登録車のみのランキングでは上位10車のうちトヨタ車が7車入っている。
ホンダ・フリードと日産ノートはトップ10車の常連だが、11位近辺（トップ10にギリギリ入れていない）によくランクインしているセレナがトップ10内に入っている。セレナはしばらく先になるようだが改良を予定しているとのことで、今後オーダーストップへ向け生産台数の絞り込みが入りそうとの情報も入っている。現状では納期は1カ月半から2カ月とかなり早くなっているので、半期決算に可能な限り売りまくっていたようである。
過去ほど9月の半期決算セールは盛り上がらない
9月2日に改良を行ったノア＆ヴォクシーがややパワーダウンとはいえ、11位にノア、12位にヴォクシーが入り、合わせて1.3万台強販売している。ただ、筆者が調べた範囲では、メーカーからこの改良モデル発売のリリース発信は確認できなかった。代わって全国のトヨタ系正規ディーラーの一部が自社ウェブサイトで改良実施を伝えていた。
9月2日の改良実施時点ですでにほぼ新規受注停止となっていたということなので、広く告知するのを控えたのかもしれない。受注再開は2026年春あたりになるのではないかとの話もある。ただし、年末あたりにはキャンセルや生産余力の発生で一時的に受注再開（台数限定）するのではないかとの情報もある。
このタイミング（一時的な受注再開）で注文を入れることができれば、春の受注再開前（情報に基づく）の生産分となるので、2025年9月に発注するよりは、納期も早くねらい目となるので、ディーラーに受注再開時には連絡が欲しいと伝えるのも得策といえるだろう。
改良を実施しハンマーヘッドをモチーフにした顔つきや電動パーキングブレーキなど装備も充実したアクアは、改良後は販売好調とのことだったが、確認すると本稿執筆時点ではすでに新規受注停止となっていた。
登録車のみで20位台の常連だったスバル・フォレスターが14位に入っている。事業年度締め上半期末というタイミングなので、バックオーダーの消化に尽力したものと推測できる。発注から半年ほどで納車も可能となっているトヨタ・プリウスだが、前年同期比50.9％で21位とかつてのトップクラス常連がウソのようになっているのはとても印象的であるとともに、HEV（ハイブリッド車）が当たり前となり、かつてのように「HEV＝プリウス」というイメージもかなり薄れてきているのかもしれないと感じた。
軽自動車のみでは、3位にムーヴ、4位にタントが入っているのだが、タフトが14位と振るわない結果となったダイハツ。対するスズキは2位スペーシア、5位ハスラー、6位ワゴンR、7位アルトとなっている。まんべんなくトップ10圏内にラインアップする軽乗用車すべてが入っているスズキに対し、ブランド別販売台数でダイハツがトップを奪還するためには、バランスよく可能な限り車名（通称名）別での軽乗用車販売でトップ10入りを目指すことが必要なのはいまさらいわなくても歴然としているように見える。
過去ほど9月の半期決算セールが盛り上がらないため、反動で10月の販売台数落ち込みも目立たなくなっている。いまは9月のノリをそのまま年末までもっていき、暦年締めでの年間販売台数実績をよいものにしようとの動きも顕著となっている。2025年の月締め販売台数発表もあと10・11・12月の３カ月となっている。年末へ向けての新車販売現場の動きにこれからも注目していきたい。
2025年９月単月締め新車販売ランキング トップ30
1位：ホンダN-BOX 2万1717台
2位：スズキ・スペーシア 1万6407台
3位：トヨタ・ヤリス 1万3670台
4位：ダイハツ・ムーヴ 1万3506台
5位：トヨタ・カローラ 1万1523台
6位：ダイハツ・タント 1万1457台
7位：トヨタ・ライズ 9407台
8位：トヨタ・ルーミー 8564台
9位：スズキ・ハスラー 7993台
10位：ホンダ・フリード 7502台
11位：トヨタ・シエンタ 7464台
12位：日産ノート 7402台
13位：ホンダ・ヴェゼル 7401台
14位：トヨタ・アルファード 7373台
15位：日産セレナ 6928台
16位：スズキ・ワゴンR 6742台
17位：トヨタ・ノア 6721台
18位：トヨタ・ヴォクシー 6623台
19位：スズキ・アルト 5394台
20位：トヨタ・クラウン 5351台
21位：日産デイズ 5257台
22位：三菱デリカミニ／eK 5020台
23位：スバル・フォレスター 4976台
24位：スズキ・ジムニー（シエラ/ノマド） 4834台
25位：日産ルークス 4824台
26位：スズキ・ジムニー 4710台
27位：トヨタ・アクア 4587台
28位：ホンダ・ステップワゴン 4575台
29位：トヨタ・ランドクルーザー 4408台
30位：ホンダN-ONE 4344台