ものまねタレントのたむたむ（40）が19日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜後7・00）に出演。まさかの本名と、その由来を明かした。

たむたむは今年5月に同番組で鬼レンチャンを達成し賞金100万円を獲得。その時に父が登場したVTR内で、たむたむの本名が田村正和と明かされ、MCの千鳥、かまいたちからも「一緒!?」「古畑任三郎!?」と驚きの声が上がっていた。

俳優の田村正和さん（享年77）と漢字も同じ同姓同名。この日は妻でものまねタレントの沙羅が出場したことから、一緒に出演したもので、再び「なんで田村正和って名前になったんですか？」と聞かれたたむたむは「これちょっと親父に初めて確認してみたんですけど、とにかく和を付けたかった。そのためには前に付く文字はなんでもよかったって言われました。意味は何もなくて、なんとなく付けたって言われましした。ショックでしたね」と明かした。

だが、沙羅は「でもあまりモノマネでテレビ出られない頃に、田村正和って本名のおかげで『笑っていいとも!』に出られたんですよ」と語った。たむたむは「そうですね。『名前負けコンテスト』っていうのがありまして。全国から同姓同名が集まって、誰が一番名前に負けているかってのを競うコンテストなんですけど、僕そこで2位いただきました」と明かした。ちなみに1位は「70歳くらいの女性の方で、峰不二子さんって方でした」と語った。

ちなみに、たむたむは鬼レンチャンの賞金で夫婦でハワイに旅行に行ったと明かし、その影響で「恐ろしいくらい仕事が舞い込んできましたね。ドラマ出演、声優、それでこの度マクドナルドのCM。人生で一番乗っている」と明かした。

沙羅は8曲目で音程を外し、初の夫婦鬼レンチャン達成はならなかった。