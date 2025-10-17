ジュネーブ支局長 船越翔

オリンピック博物館や大聖堂があるスイス西部の文化都市ローザンヌ。

中心部から南に約２０分歩くと、欧州屈指の美しい湖と言われるレマン湖に到着する。湖沿いのレストラン「カフェ・ボーリバージュ」は、昼過ぎでも地元の住民や観光客でにぎわっていた。

淡水魚ペルシュの切り身をソテーに…繊細な味

牛肉のタルタルや子牛のロースト、ラム肉のコンフィ。魅力的な肉料理が並ぶメニューを眺めていると、シェフのルイキ・バヌビルさん（２８）が声をかけてくれた。「一番人気は『フィレ・ド・ペルシュ』だよ。これがないとお客は店に来てくれないんだ」

フィレ・ド・ペルシュは、鮮やかなオレンジ色の腹びれを持つスズキ目の淡水魚ペルシュのフィレ（切り身）をソテーしたものだ。海の魚介類の入手が難しい時代から、スイスの湖畔地域で味わえる定番の魚料理として愛されてきた。

作り方はシンプルだ。生クリームをさっと塗ったペルシュの切り身を、皮の面を上にして、バターを熱したフライパンで約３分間ソテーする。身を裏返さずに片面だけ焼き、「ふっくら仕上げるのがポイント」という。

黄金色に焼かれた身を口に運ぶと、バターの香りが広がる。繊細な味わいの白身には、レモンを搾って酸味を加えるもよし、特製タルタルソースをかけるもよし。楽しみ方は様々だ。

新鮮さにこだわり

シェフのもう一つのこだわりが、レマン湖で朝にとれたばかりのペルシュを使うこと。エストニアなどの国外から来る冷凍品もあるが、「おいしさを求めるなら、魚は新鮮さが何よりも大事」とバヌビルさん。禁漁期間などでレマン湖産が手に入らない時は、客に断りを入れている。食材へのこだわりも、レストランが人気を呼ぶ理由だ。

白ワインと一緒に

フィレ・ド・ペルシュに合うとレストランが推すのが、スイスを代表するブドウ品種「シャスラ」の白ワイン。ローザンヌがあるボー州はブドウ栽培に特に適した気候や土壌とされる。

海なし国で魚消費量増加中…サーモン養殖も

スイスは海のない内陸国だが、魚の消費量は増えている。英オックスフォード大などが集計する「アワー・ワールド・イン・データ」によると、１９８２年に９.３５キロ・グラムだった１人あたりの年間魚介類消費量は、２０２２年に約８割増の１６.６１キロ・グラムに上った。

冷凍と輸送技術の進歩に加え、健康志向の高まりでヘルシーな魚食がスイスでも好まれるようになった。ローザンヌと同じくレマン湖に臨むスイスの中心都市ジュネーブの鮮魚店も活況で、買い物に来た地元のコンサルタント業クリスティ・メレさん（５８）は「２０年くらい前までは肉を食べることが多かったが、今では魚が食卓の中心になっている」と語る。

一方、スイスでは最近、国内の清らかな水を生かした魚の養殖が広がっている。東部グラウビュンデン州では雪解け水を利用して屋内施設でサーモンを育てる養殖業が１０年ほど前に始まり、刺し身用の切り身や燻(くん)製(せい)にしたサーモンが人気だ。わき水でチョウザメを飼育し、キャビアを販売する企業もある。

国内外の総支局長が、地域の自慢の味を紹介します。