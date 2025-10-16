この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が喝破！マーケットイン偏重の不都合な真実『【事業相談】状況ひどすぎない？YouTube運用会社に事業の指導を直接してきました』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで大人気の実業家・マイキー佐野氏が、「【事業相談】状況ひどすぎない？YouTube運用会社に事業の指導を直接してきました」を公開した。長年自身のYouTubeプロデュースを続けてきた佐野氏が制作会社の現場に踏み込み、業界に蔓延する「10万人登録至上主義」や、売上偏重の“マーケットイン一択思考”を一刀両断している。



冒頭、佐野氏は「会社のデータ統合という部分でも、この“ミドルオフィス”が絶対欲しい」と指摘し、論点をサービス面と経営面の2軸に整理したうえで切り込む。要点は明快だ。今の「10万人」はかつての「10万人」と意味が違う。低単価なら“数”を追ってもよいが、高単価なら追うべきは“質”の高いリストであり、目標設計は商品価格と回収計画から逆算すべきだ、という立場である。



核心は「マーケットイン」と「プロダクトアウト」の使い分けにある。市場迎合のネタで広げるだけでは、薄いリストが積み上がり、1年後に売上が目減りする。対して専門性を核に据えるプロダクトアウトは拡散力に劣るが、顧客の質が安定し、LTVが積み上がる。佐野氏は自らの運用を例に「高単価でも継続率が落ちない設計」を示し、入り口での説明責任と期待値調整の欠落こそがクレームと解約の温床だと喝破する。



現場の作法にも容赦がない。サムネイルは「商品のパッケージ」であり、釣り寄りのテンプレートは信用を削るだけだ、と断じる。タイトル・企画・サムネイルの三点は、チャンネルの世界観と専門性を反映して差別化すること、そして「時事を扱うなら出すタイミングが命」であることを具体例で突く。撮影本数と公開ストックのズレで波を取りこぼす制作フローの甘さにもメスを入れ、意思決定の速さとストック運用の徹底を求めた。



経営の土台としては、人事・教育・評価制度を総取り替えする発想を提示する。要は「人」に金を配分し、育成を制度化することだ。YouTubeのアルゴリズム変化に合わせた3か月ごとのアップデートを標準化し、CIO/CTO的なR&D機能を置く。縦割りで散逸する知見はミドルオフィスで横串に通し、成功事例と失敗事例を全チームで共有する。評価指標も登録者数一辺倒をやめ、案件の目的ごとにKPIを切り替える（例：登録者、リスト、売上・継続率など）。優秀人材には相応の報酬を提示し、流出を止める--ここまでやって初めて、現場の判断基準がそろうという見立てである。



また、商品設計を固めぬまま露出を増やす危うさも明確にする。高単価を扱うなら、LTV設計・バックエンド導線・継続の仕掛けを先に作るべきで、YouTubeは教育と関係構築の媒体として機能させるのが筋だ。新規を追い続けるより、既存のエンゲージメントを上げて継続率を作る方が収益は安定する、という算段である。



総じて、佐野氏のメッセージは過激に見えて理路整然だ。目先の数字より設計、テンプレート量産より専門性、外向きの見せ方より内部のリソース強化。企画の切り口、KPIの切り替え方、現場と経営をつなぐミドルオフィスの実装イメージなどは、さらに詳しい事例が動画内で語られている。どこまで現場に踏み込み、どこまで制度を組み替えるのか--その生のやり取りは見逃せない。



本編は、YouTube運用の成果が頭打ちの企業や高単価商材で伸び悩む経営者にとっても、設計と運用をつなぐ実践的な判断軸を得る上でも有用な指針となるはずだ。