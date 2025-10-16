【GUの黒スカート】が優秀！ きれいめもカジュアルも◎「着回しコーデ」

季節やシーンを問わず大人女性のコーデで使える「黒スカート」。ベーシックなアイテムだからこそ、コーディネートでおしゃれに差をつけたいところ。そこで今回は【GU（ジーユー）】のナロースカートを使った、スタッフの着まわしコーデをご紹介します。きれいめからカジュアルまで幅広く対応できるスカートなら、いつものコーデも上品にアップデートできるかも。

上品なモノトーンで大人の余裕を演出

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

今回着回すのは、すっきりとした縦ラインとクリーンな素材感が魅力のナロースカート。スタッフのKumikoさんは、ブラウスのフリルネックをアクセントにした、きれいめスタイルを紹介。モノトーンの配色がシックで、通勤や学校行事などきちんと感を出したい日にもぴったり。ブラウスをあえてアウトスタイルで取り入れることで今っぽい抜け感を演出できるかも。

ボーダートップスでこなれ感をプラス

デニムシャツにボーダーポロを重ねた、ラフなカジュアルコーデ。黒のナロースカートを合わせることで、カジュアルながらもきちんと感をキープ。メンズライクなトップスを女性らしく取り入れたいときも、黒スカートの組み合わせがおすすめです。ブラウンの小物で全体が柔らかくまとまり、大人女性が気負わず楽しみやすい、程よいトレンド感のある着こなしが叶いそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M