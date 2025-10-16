「25年で初めて（笑）」『相棒24』“右京さん”水谷豊の突然の奇声に視聴者衝撃「やばすぎる笑」
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の初回拡大スペシャルが15日に放送された。右京のまさかの“奇声”に視聴者が驚く場面があった。
【写真】これが右京…？ファンの度肝を抜く設定で登場
初回拡大スペシャル「死して償え」は、右京が身分を隠して人間国宝の講談師・瀧澤青竜（片岡鶴太郎）に弟子入りしたところからスタート。実は、右京は、亀山薫（寺脇）の妻・美和子（鈴木砂羽）の知人・野々宮恵子（細川直美）からの依頼で、ある冤罪疑惑について潜入捜査を開始していた。
問題の事件とは、15年ほど前、青竜の屋敷において、破門になった元弟子の田埜井肇（菅原卓磨）が、青竜の息子・乙彦（前田峻輔）を殺害したというもの。田埜井は強盗殺人の罪に問われ、5年前に最高裁で死刑判決が下っていましたが、田埜井は盗みに入ったことこそ認めているものの、殺人は否定していたのだ。夜討ち朝駆けの猛アタックで青竜を籠絡し、内弟子として屋敷に入り込むことに成功した右京はある夜、屋敷で「幽霊を見た」と騒ぎを起こし、青竜一門を揺さぶることに成功。その結果、納屋の中から謎の白骨死体を発見して…という怒涛の展開が描かれた。
右京が「幽霊を見た」とうその騒ぎを起こす場面では、右京が演技で「ああぁぁぁ！いやぁぁぁぁ！おげええぇぇぇ！」と聞いたことのないような奇声を上げる場面が。イメージにまったくない声を出す右京の姿に視聴者からは「右京さんの奇声やばすぎる笑」「こんな右京さんを見ることになるとはww」「右京さんの発狂の仕方独特すぎて」「悲鳴にしては奇妙すぎるだろそれはwww」「右京さんパジャマ姿で凄い声出してどうしたwww」「あんな奇声初めて聞いたww」「右京さんがわめくシーンなんて25年の中で初めてだぞ（笑）」など驚きの声が寄せられていた。
