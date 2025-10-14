大阪・関西万博、最終日にフラッグパレード ハローキティ、くまモンも参加
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪・関西万博（大阪市此花区）の最終日となる10月13日、「フラッグパレード」が大屋根リングの下で行われた。
万博に参加した158の国と地域をはじめとする計165の旗を掲げた人々や、大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めるハローキティ、くまモン、NMB48、青木崇高さん、はるな愛さん、ゆうちゃみさん＆ゆいちゃみ（ゆい小池）さんらが登場。総勢約350人が華やかなパレードで万博のフィナーレを飾った。
万博に参加した158の国と地域をはじめとする計165の旗を掲げた人々や、大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めるハローキティ、くまモン、NMB48、青木崇高さん、はるな愛さん、ゆうちゃみさん＆ゆいちゃみ（ゆい小池）さんらが登場。総勢約350人が華やかなパレードで万博のフィナーレを飾った。
関連記事
大阪・関西万博、最終日に盛大な花火打ち上げ
大阪市立美術館で「天空のアトラス イタリア館の至宝」開催へ 大阪・関西万博で話題のアトラス像など展示
地上40メートルで食事体験「ディナー・イン・ザ・スカイ」大阪初登場 東京で話題の空中レストラン
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/