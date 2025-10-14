この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・関西万博（大阪市此花区）の最終日となる10月13日、「フラッグパレード」が大屋根リングの下で行われた。



万博に参加した158の国と地域をはじめとする計165の旗を掲げた人々や、大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めるハローキティ、くまモン、NMB48、青木崇高さん、はるな愛さん、ゆうちゃみさん＆ゆいちゃみ（ゆい小池）さんらが登場。総勢約350人が華やかなパレードで万博のフィナーレを飾った。