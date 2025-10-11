【カオス】で見つかる！ 着るだけで洒落るセットアップおすすめ3

ここ数年続いているセットアップ人気は、トレンドから定番へ。ジャケット＋パンツのようなきちんと見えするもの以外に、ニットやパジャマ風など、通勤着とは違う日常使いしやすい素材やデザインが増えてきました。

人気ブランド【Chaos（カオス）】にも、魅力あふれるセットアップが豊富にスタンバイ中！ ということで、カオス表参道スタッフの小原あさみさんをスナップ。秋冬におすすめのBEST3を教えてもらいました。

毎年大人気の“ウールバランサー”シリーズの新作がお目見え

【カオス】プルオーバー\45,100、パンツ\46,200、【マノロ ブラニク】シューズ\12,8700

【カオス】の“ウールバランサー”は、ニットと布帛の中間のような素材で作られている、毎年大人気のシリーズ。伸縮性のあるラクな着心地で、シワになりにくいのも嬉しいところ。日常使いはもちろん、旅行や出張のお供としても最適です。

【カオス】パンツ\46,200

新作は、このスキッパープルオーバーとパンツ、そしてこのあと着まわしスタイルで登場するジャケット。まろやかなアイボリーを選べば、清潔感のある上品な大人らしさが漂うスタイルに。

プルオーバーを着まわし：キャミソールワンピースをインしてレディ感アップ

セットアップといえば、単品使いができて着まわしがしやすいのも魅力。たとえば、パンツを変えて中にキャミソールワンピースを合わせると、しなやかな女性らしさが堪能できます。

【カオス】プルオーバー\45,100、キャミソールワンピース\39,600、【ブレンテッラ】ロングブーツ\108,900

シルクのようなつるんとした素材感のキャミソールワンピースなので、秋冬ならではの異素材ミックスが楽しめます。

パンツを着まわし：モカカラーのダウンベストを重ねてアクティブに

パンツと同素材のジャケットの上に、ダウンベストを重ねたスタイルがこちら。

【カオス】パンツ\46,200、ジャケット\74,800、タートルネックトップス\15,400、【レミレリーフ×カオス別注】ダウンベスト\51,700、【マノロ ブラニク】シューズ\128,700

去年も人気だった【カオス】別注の【レミレリーフ】のダウンベストは、スポーティ過ぎず、大人モードに決まるアイテム。保温性はもちろん、立体的なポケットや程よい丈感で着まわしやすさも抜群！ 上品なモカカラーが絶妙で、多少の雨ならはじいてくれる撥水加工も◎。

洗練された大人っぽさを醸すニットのセットアップ

【カオス】ニット\35,200、スカート\16,500、【ザ・ロウ】バッグ\333,300、【スウェディッシュ ストッキングス】タイツ\5,280、【マノロ ブラニク】シューズ\\135,300

セットアップの中でも、ニット素材のものは取り入れやすく、秋冬らしさも満点。グレーのVネックプルオーバーとミニスカートは、セットで着ると都会的で洗練されたイメージに。

表地はやわらかくて心地いいラクーン、裏は肌あたりがいいコットン素材。

【カオス】ニット\35,200

程よくゆとりがあるシルエットだから、腕をたくし上げたり曲げた時のたゆみがとても素敵。スカートは、ベアトップとしても着用可能なので、より幅広い着こなしが満喫できます。

リラックス感がありながらきれいめに見えるパジャマ風が新鮮！

【カオス】シャツ\47,300、パンツ\39,600、タートルネックトップス\15,400、【マノロ ブラニク】シューズ\135,300

アッシュピンクのストライプ柄で、素材はシワになりにくい薄手のウール。パジャマライクでありながら、きれいめカジュアルに仕上がるセットアップがこちら。ネイビーのタートルネックトップスとポインテッドトゥシューズが引き締め役に。

シャツは前後差があり、深めのサイドスリット入りだからロング丈でも軽やかな印象。

【カオス】シャツ\47,300、パンツ\39,600、タートルネックトップス\15,400

背中に入ったセンタータックで、肉感を拾いにくいふんわりとしとシルエットに。美しいバックスタイルが叶います。

ワンピースやオールインワン感覚でまとえるセットアップは、面積が広いぶん意識したいのが素材感。上質なものを選んで、大人ならではの着こなしを楽しんで。

●住所

東京都渋谷区神宮前4丁目10-5

●TEL

03-6432-9277

●営業時間

11：00-20：00

※2025年10月14日（火）からは11：00～19：00

photographer：Kozue Hanada

senior writer：Momoko Miyake