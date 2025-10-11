これは既読スルーでいいよね？女子に放置されるLINE９パターン
気になる女の子からLINEで既読スルーを食らったら、誰だってショックを受けるもの。悲しい目に遭いたくなければ、送ってはいけない「ダメな例」を知っておきたいところです。そこで今回は10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケートを参考に「これは既読スルーでいいよね？女子に放置されるLINE」をご紹介します。
【１】「ちょっと思い出したから。それだけ」など、意味深を装うウザいコメント
「『どういうこと？』ってツッコミ待ちなのがミエミエ」（20代女性）というように、思わせぶりなメッセージで気を引こうとしても、勘のいい女の子には、見透かされてしまうようです。変化球を投げるより、直球で「仲良くなりたくてLINEしました」などと本音を伝えたほうが、印象はいいかもしれません。
【２】「ふなっしー今日もキレキレだよね」など、観ていないテレビ番組の実況中継
「興味なさ過ぎて困ります」（20代女性）というように、相手が観てもいないテレビ番組を話題にしても、かんばしい反応は得られないようです。「わたしも観てるよ！」と食いついてこないようなら、即座に別の話に切り替えるのが賢明でしょう。
【３】「今日のランチうまうま」など、一方的なグルメ話
「道に落ちてる石ころくらいどうでもいい話」（20代女性）というように、食べものに関するレポートで女の子の興味を引くのは難しいようです。また、食に貪欲な女の子は、知識も食通並みだったりするので、中途半端にグルメを気取ると恥をかくおそれもあるでしょう。
【４】「もー、キミを食べちゃいたい！」など、あからさまな下ネタ
「変にリアクションすると軽いと思われるだろうし、いろんな意味で嫌」（20代女性）というように、陽気なノリの下ネタも、LINEではニュアンスが伝わりにくいようです。軽蔑されたくなければ、下品なネタでウケを狙うのは避けましょう。
【５】「オマエを守りたい」など、くさいセリフが仕込まれたポエム
「ぞぞぞぞっと鳥肌が立ちました」（20代女性）というように、想いを込めた詩も、評価されるとは限らないようです。夜、気持ちが高ぶったときに勢い任せで書いたメッセージは特に危険なので、必ず朝に冷静な頭で読み返すようにしましょう。
【６】「おもろいやろ！」というドヤ顔が思い浮かぶスタンプ
「たいてい意味わからんから無視」（10代女性）というように、ウケ狙いのスタンプ連発もスルーされがちなようです。男友達にはバカ受けのものであっても、女子ウケはイマイチの可能性があるので、少し慎重になったほうがいいでしょう。
【７】「毎日ムカつくことばっかりだー」など、自分に言われても困る愚痴
「自分はスッキリするかもしれないけど、ぶつけられたほうは不愉快！」（20代女性）というように、不満を垂れ流すだけのLINEは、相手を嫌な気分にさせてしまいます。吐き出したいことがあるのなら、LINEとは別のところに書きたいだけ書くようにしてはいかがでしょうか。
【８】「時間空いたからLINEしてみたー」など、ただのヒマつぶし
「コッチはヒマじゃないんですけど…って感じです」（10代女性）というように、手が空いているからといって、いきなり無駄話を持ちかけても迷惑がられるのがオチでしょう。「もしかして、今時間ある？」と控え目に相手の状況を探るところから始めたほうがよさそうです。
【９】「今、帰ってるとこー！」など、どうでもいい報告
「『だからどうしたの？』という感想しかわかない」（20代女性）というように、ただ帰宅中であることだけ知らされても、送られた相手は返信に困ってしまうようです。「帰り道で変な落とし物を見つけた！」など何かトピックがあるならともかく、そうでないならわざわざ報告することではないでしょう。
どんなLINEを送るにせよ、「受け取った相手はどう思うのかな？」と客観的に判断する癖をつけておいたほうがいいでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
